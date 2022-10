„Mrocze materie” wracają z 3. sezonem. Wiemy, kiedy premiera na HBO Max

„Mroczne materie” to serial HBO i BBC będący adaptacją wielokrotnie nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule, uważanej za współczesne arcydzieło gatunku fantasy. Trzeci sezon, oparty na ostatniej powieści pt. Bursztynowa luneta, jest finałowym rozdziałem tej widowiskowej historii. Śledzimy w nim dalsze losy Lyry (Dafne Keen), dziecka z przepowiedni, i Willa (Amir Wilson), Strażnika Noża, którzy muszą udać się w pewne mroczne miejsce, z którego nikt jeszcze nigdy nie wrócił. Gdy wielka wojna wypowiedziana Zwierzchności przez ojca Lyry zbliża się będzie nieubłaganie, bohaterowie dowiedzą się jak straszliwą cenę ma ratowanie światów.

W trzecim sezonie występują: Dafne Keen jako Lyra, Amir Wilson jako Will, Ruth Wilson jako pani Coulter, James McAvoy jako Lord Asriel, Simone Kirby jako Mary Malone, Will Keen jako Ojciec McPhail, Jade Anouka jako Ruta Skadi, Ruta Gedminstas jako Serafina Pekkala, Adewale Akinnuoye-Agbaje jako Komandor Ogunwe, Jamie Ward jako Ojciec Gomez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison oraz Chipo Chung jako zbuntowane anioły Balthamos, Baruch i Xaphania, oraz Amber Fitzgerald-Woolfe jako Ama.

Kiedy 3. sezon serialu „Mroczne materie”?

Premiera trzeciego i zarazem ostatniego sezonu serialu „Mroczne materie” („His Dark Materials”) odbędzie w Polsce w HBO i HBO Max równolegle z amerykańską premierą, czyli 6 grudnia nad ranem. Tego dnia do serwisu HBO Max dodane zostaną pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu serialu. Kolejne odcinki (po dwa) dodawane będą co tydzień, we wtorki.

