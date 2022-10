„Policjantki i policjanci”. Dziś w serialu pojawi się Krzysztof Ibisz! Kogo zagra?

Prezenter, który oprócz dziennikarstwa ukończył także Wydział Aktorski słynnej łódzkiej filmówki, ma na swoim koncie wiele ról na dużym i małym ekranie. Na deskach teatru występował z Alicją Dąbrowską, serialową Leną Kamińską, która w „Policjantkach i Policjantach” towarzyszy w patrolowym duecie Mikołajowi Białachowi, granemu przez Mariusza Węgłowskiego.

– Bardzo lubię pracować z Mariuszem. Byliśmy razem na planie „Tańca z Gwiazdami” i na wielu innych planach – mówił Krzysztof Ibisz, dodając, że bardzo go ucieszyło miłe spotkanie z dwójką aktorów wcielających się w załogę patrolu piątego. – Zawsze mamy mnóstwo śmiechu, a Mariusz jest osobą, która kocha rozbawiać ludzi. Praca z nim to wieczny uśmiech na twarzy – podsumował.

„Policjantki i policjanci”. Kogo zagra Krzysztof Ibisz w serialu?

W „Policjantkach i Policjantach” Krzysztof Ibisz gra samego siebie, chociaż w fabule serialu przychodzi mu zmierzyć się z dramatyczną sytuacją, z jaką w prawdziwym życiu szczęśliwie nie miał do czynienia. Gwiazda Polsatu trafia bowiem do szpitala z podejrzeniem otrucia, co zapoczątkowuje śledztwo policjantów i stopniowe odkrywanie wciągającej intrygi. – Przyznam, że jak czytałem scenariusz i moje teksty, to pomyślałem sobie: fajnie wymyślona kryminalna historia! – podkreślił aktor.

„Policjantki i Policjanci” z Ibiszem. Kiedy oglądać?

Odcinek serialu „Policjantki i Policjanci” z jego gościnnym udziałem można zobaczyć w poniedziałek 17 października o godz. 19:00 na TV4.

