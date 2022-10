„Pierwsza miłość”. Michał wybudzi się ze śpiączki i wróci do Marysi?

To już 46. sezon serialu „Pierwsza miłość”, który gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie.

„Pierwsza miłość”. Odcinek 3473.

Marysia jest w rozterce, nie wie, co zrobić w sprawie Michała. Postanawia poradzić się przyjaciółek. Sytuacja jest coraz trudniejsza. Jaką decyzje podejmie? Oskar pomaga Kalinie przy Marlence. Mieszkanie razem zbliża parę do siebie. Okazuje się jednak, że ma też wpływ na ich pracę zawodową. Co na to Karol Weksler? Ankę przytłacza ogrom obowiązków i nakładające się na to ważne terminy na uczelni. Próbuje pogodzić pracę z nauką, ale nie jest to łatwe. Julita wydaje się nie rozumieć tej sytuacji. Kamil uważa, że dziewczyny powinny poważnie porozmawiać. Dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. Tymczasem Wenerski wspomina ostatnie spotkanie i przypomina Laurze o obiecanym mu portrecie. Rozmowę przerywa im jednak telefon od Marysi.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

