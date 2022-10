„M jak miłość”. Magda rzuci pracę i ucieknie do Grabiny?

Magda odkrywa, że o zdradzie Budzyńskiego wiedzieli jej koledzy z kancelarii oraz Kinga i postanawia zerwać kontakt ze wszystkimi, którzy dotąd ją okłamywali. Zamierza odejść z pracy i uciec do Grabiny. Zduńska przyjeżdża jednak do siedliska, by ratować ich przyjaźń i otacza opieką zrozpaczoną dziewczynę. Tymczasem Sylwia wciąż namawia Julię, by jednak walczyła o serce Andrzeja i w końcu nagrywa się jego żonie na pocztą głosową. Werner nadal „adoruje” Weronikę, po cichu cały czas wspierany przez Anitę oraz małą Polę.

Serial „M jak miłość”. Polski klasyk

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

