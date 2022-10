„Bez granic z Chrisem Hemsworthem”. Disney+ zaprezentował zwiastun nowej serii

Nominowany do Oscara producent i reżyser Darren Aronofsky („Wieloryb”, „Czarny łabędź”) wraz z domem produkcyjnym Protozoa, założoną przez Jane Root Nutopią oraz nowo powstałym Wild State Chrisa Hemswortha i Bena Graysona stworzyli „Bez granic z Chrisem Hemsworthem”, by skoncentrować się na nowatorskich badaniach nad długowiecznością. Jest to po części naukowa przygoda wiodąca do różnych części świata, a po części osobista podróż.

Każdy odcinek serialu podąża za Chrisem, który podejmuje się fizycznych i umysłowych wyzwań, przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, naukowców i lekarzy, by zrozumieć różne aspekty procesu starzenia. Każde wyzwanie opiera się na rewolucyjnych zdobyczach nauki, jednocześnie czerpiąc z nowych badań i wieloletnich tradycji. Misją Chrisa jest dokładniejsze poznanie ograniczeń ludzkiego ciała i odkrycie sposobów, dzięki którym wszyscy możemy jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i szczęściem na starość.

Aktor nie chciał mówić jedynie o teoriach naukowych, które mogą przedłużyć i poprawić życie. Chciał je przetestować na własnej skórze. Każde wyzwanie jest spektakularne i wyjątkowe. Obejmują one między innymi przepłynięcie ponad 240 metrów w arktycznym fiordzie z wodą ledwie przekraczającą 2 stopnie Celsjusza, wspinaczkę po 30-metrowej linie zwisającej nad kanionem czy spacer wzdłuż dźwigu na szczycie 80-piętrowego wieżowca o wysokości 274 metrów. Każde wyzwanie wymagało od niego całkowitego zagłębienia się w podejmowane działanie oraz realizowania odpowiedniego programu treningowego wraz ze światowej klasy ekspertami. Niektóre z nich, jak wspinaczka nad kanionem, wiązały się z miesiącami przygotowań. Inne, takie jak czterodniowy post Hemswortha, opierający się wyłącznie na piciu wody, były znacznie krótsze, choć aktor prawie zrezygnował z realizacji tego zadania z powodu odczuwanych trudności. Zatrudnieni eksperci i naukowcy, którzy przeprowadzili aktora przez sześć podstawowych aspektów lepszego, dłuższego życia to:

Ross Edgley, sportowiec specjalizujący się w sportach ekstremalnych i autor tekstów naukowych o sporcie, przygotowywał ciało Chrisa do pływania w lodowatych wodach;



Dr Peter Attia, lekarz badający długowieczność w Attia Medical, uczył Chrisa wiedzy o starzeniu się i sposobach radzenia sobie z tym procesem za pomocą różnych technik;

Profesor Modupe Akinola, profesorka nadzwyczajna zarządzania w Columbia Business School, przedstawiła Chrisowi narzędzia do radzenia sobie ze stresem;

Dr Sharon Sha, lekarka i profesorka nadzwyczajna oraz zastępczyni wiceprzewodniczącego ds. badań klinicznych neurologii i nauk neurologicznych w Stanford Center for Memory Disorders, pomagała Chrisowi zmierzyć się z procesem starzenia się umysłu;

Dr BJ Miller, prezes i doradca w Mettle Health, był przewodnikiem Chrisa w podróży przez starość i śmiertelność;

Alua Arthur, doula śmierci i założycielka Going with Grace, zachęciła Chrisa do wypowiedzenia się na temat własnej śmierci;

Tanya Streeter, zawodowa nurek-freediver, uczyła Chrisa zdolności wstrzymywania oddechu pod wodą.

„Bez granic z Chrisem Hemsworthem”. Kiedy na Disney+?

Od 16 listopada na platformie dostępne będzie sześć odcinków serialu.

