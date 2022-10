Była żona Bartosza Żukowskiego o kulisach związku z aktorem oraz nowym partnerze

Bartosz Żukowski jest znany głównie z roli Waldusia w serialu „Świat według Kiepskich”. Mimo że grał w wielu produkcjach, to właśnie ten angaż przyniósł mu największą popularność i rozpoznawalność. Aktor był przez kilka mężem Ewy Coll. Ich córka Pola przyszła na świat w 2009 roku. Niestety już sześć lat później postanowili się rozwieść. Ten etap rozpoczął wielką batalię sądową. Mama małej Poli walczyła nie tylko o majątek, ale też o zaległe alimenty.

Była żona Bartosza Żukowskiego nazwała ich związek „przemocowym”

Ewa Coll postanowiła przerwać ciszę i udzieliła szczerego wywiadu gazecie „Twoje Imperium”. Głównym tematem był jej obecny związek. Celebrytka drugi raz stanęła na ślubnym kobiercu, a jej wybrankiem jest były partner Kasi Kowalskiej. Mężczyzna ma już dorosłą córkę Aleksandrę. W rozmowie zdradziła, w jakich okolicznościach poznała 59-letniego Kostka Joriadisa. Przy okazji podkreśliła, jaka relacja łączyła ją z Bartoszem Żukowskim. – Poznaliśmy się, gdy byłam jeszcze w przemocowym związku i dopiero co złożyłam pozew rozwodowy. Spodobaliśmy się sobie, ale jako osoba „zajęta” nie byłam w kręgu zainteresowań Kostka. Spojrzał na mnie inaczej dopiero, gdy poznał moją historię – powiedziała.

W dalszej części wypowiedzi Ewa Coll nie powstrzymała się przed wbiciem szpileczki byłemu mężowi. – Kostek to solidna firma, człowiek z zasadami, zdecydowany, dbający o rodzinę. Przypomina mi mojego tatę. Cieszę się, że to on będzie dla mojej córki wzorem mężczyzny, który daje bliskim poczucie bezpieczeństwa, nie jest rozchwiany, ani histeryczny i nie mści się. To bardzo ważne, by Pola w przyszłości umiała rozpoznać wartościowego człowieka – podsumowała była żona Żukowskiego.

Czytaj też:

„Doda. 12 kroków do miłości”. Kolejny uczestnik ma żal do produkcji