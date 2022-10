„Wojenne dziewczyny”. Konflikt między Ewą i Magdą się zaostrza

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami. Serial szybko zyskał sympatię widzów i każdy odcinek śledziło średnio 3 miliony osób. Przed nami drugi odcinek piątego sezonu.

„Wojenne dziewczyny” – co w nowym odcinku?

Cichociemna spadochroniarka z Londynu, Magda, ujawnia swoje zadanie. Ma dowiedzieć się jak najwięcej o tajnej, niemieckiej bazie wojskowej pod Warszawą. Dowództwo zarządza obserwację. Magda wraz z odziałem rozpoczyna zadanie. Podczas obserwacji dziewczyny widzą, że do ośrodka przywożeni są sowieccy jeńcy. Jeden z nich próbuje uciec i na oczach dziewczyn zostają zastrzeleni przez Niemców. Ewa ma pretensje do Magdy, że na to pozwoliła. Widać, że nie darzy jej sympatią. Nie pomaga fakt, że Ewka widzi, że pomiędzy Witkiem a Magdą wyraźnie iskrzy. Tymczasem w Złoczewicach częstym gościem jest pan Odrowąż. Przyjaciel gospodarzy sprzed lat adoruje Nitkę, a jednocześnie próbuje namówić rodzinę na świetny interes. Z dużym zainteresowanie obserwuje posiadłość, w związku z czym jego obecność mocno utrudnia ukrywanie Chaima i jego bliskich, nie mówiąc o produkcji broni.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

