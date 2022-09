„Pierwsza miłość”. W klinice pojawia się nowy lekarz i zaskakuje Weronikę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Emilka wybiera się z Marcinem do Wadlewa i próbuje namówić Martę, aby wraz z nią odpoczęła na wsi po traumatycznych wydarzeniach, jakie je spotkały. Natomiast Stasia nie czuje się komfortowo w nowej sytuacji i niechętnie spełnia prośby Doroty. Dochodzi pomiędzy nimi do sprzeczki. Artur stara się załagodzić konflikt. Podczas gdy Fabian jest bardzo ciekawy rozwoju wypadków w tej sprawie. Brian ma swoje zdanie na temat metod wychowawczych kolegi z pracy. Tymczasem Masza cieszy się na odwiedziny matki, która zdecydowała się jednak przyjść na widzenie z córką. Do Eweliny zaś przychodzi Bartek, który zdaje jej raport z ważniejszych wydarzeń w Wadlewie. Po powrocie do celi Ewelina zastaje niepocieszoną Maszę, która nagle zostaje wezwana do naczelnika. W klinice We-Med tymczasem pracę rozpoczyna nowy lekarz – Samuel. Swoim pojawieniem się zaskakuje Weronikę. Skąd się znają?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

