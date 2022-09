Śmierć Dariusza Gnatowskiego. Ujawniono nowe fakty

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października 2020 roku, miał 59 lat. Wstępnie podawano, że Gnatowski miał zapalenie płuc oraz ciężką niewydolność oddechową. Marcin Mikos, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, gdzie przebywał artysta, powiedział w rozmowie z TVN24, że aktor miał objawy koronawirusa, jednak ze względu na jego zły stan zdrowia nie zdążono wykonać mu testu na COVID-19.

Nowe fakty ws. śmierci Dariusza Gnatowskiego. „Za późno trafił do szpitala”

Niedługo premiery doczeka się książka, która opowiada o kultowym serialu „Świat według Kiepskich”. Już teraz wiadomo, że znajdziemy w niej nie tylko zabawne anegdoty i ciekawostki z planu, ale także wspomnienie o Dariuszu Gnatowskim. O jego ostatnich dniach opowiedziała Anna Skowrońska kierowniczka i współproducentka „Świata według Kiepskich”. Jak się okazało, to losy granej przez Gnatowskiego postaci podczas kolejnej serii miały być rozwinięte. – Tak wczesna i nagła śmierć Darka Gnatowskiego była dla całej ekipy totalnym zaskoczeniem. Ciężko znaleźć w sobie zgodę, kiedy ktoś umiera w sile wieku. Darek opuścił nas tuż przed zdjęciami do kolejnej sesji. Pamiętam, że przed samym pisaniem tej serii dzwoniłam do niego, ponieważ były pomysły na dwa odcinki z dużym udziałem Boczka. W żargonie mówimy, że były pisane na niego. Po jakimś czasie od tamtej rozmowy Darek zachorował – zdradziła.

Współproducentka powiedziała też, że aktor nie był świadomy, co mu jest i jak poważny jest jego stan. – Poczuł się gorzej i nie zareagował w porę. Po prostu uznał to za przeziębie­nie. Za późno trafił do szpitala. Nie było już ratunku. Szok – dodała. Anna Skowrońska powiedziała też, co stało się z gotowymi scenariuszami po śmierci aktora. – Dwa scenariusze pisane na Darka poszły do kosza. Jego śmierć była ta­kim zaskoczeniem, że wszyscy się zatrzymaliśmy, zastanawiając się, co robić dalej, co pisać, jak teraz pisać – relacjonowała.

Dariusz Gnatowski – kim był?

Dariusz Gnatowski urodził się w 1961 roku w Rudzie Śląskiej. W 1985 r. ukończył krakowską PWST. Od tego też roku był związany z Teatrem Stu.

Widzowie kojarzą go przede wszystkim z roli Arnolda Boczka w „Świecie według Kiepskich”. Zagrał także w innych serialach i filmach takich jak: „Ekstradycja”, „Siedlisko”, „13 posterunek” czy „Pierwsza miłość”. Zasłynął także jako prowadzący programy dla dzieci m.in. „Przewodnik Włóczykija” i „Słowa, słówka i półsłówka”. Dzieci z pewnością znają jego głos – dubbingował wiele postaci m.in. w filmach „Zakochany Anioł” czy „Jak uratować mamę”.