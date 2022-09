Twórcy „Gry o tron” zrobili serial dla Netfliksa. Co wiemy o „3 Body Problem”?

„3 Body Problem to seria dramatyczny inspirowany popularną trylogią książkową, która opowiada o tym, co się dzieje, gdy ludzkość odkrywa, że nie jesteśmy sami we wszechświecie” – opisał Netflix, pokazując materiały, związane z nadchodzącym serialem na wydarzeniu TUDUM 2022.

Wiemy, że niedawno zakończyły się zdjęcia na planie 1. sezonu serialu i jest on w fazie postprodukcji. Podano też, że najnowsza seria zadebiutuje już w 2023 roku, a jednym z reżyserów będzie nominowany do Oscara Derek Tsang („Lepsze dni”).

W obsadzie znaleźli się: Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce („Dwóch papieży”, „The Crown”); Rosalind Chao („Better Things”, „Pralnia”, „Mulan”); Ben Schnetzer („Y: Ostatni mężczyzna”); Eve Ridley (ona/jej) („Świnka Peppa”, „Casualty”).

Twórcy serialu „3 Body Problem”

David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) są showrunnerami i producentami wykonawczymi, a współtworzący z nimi serial Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) jest także producentem wykonawczym i scenarzystą. Bernadette Caulfield („Gra o tron”, „Z archiwum X”) jest producentką wykonawczą. Rian Johnson („Na noże”, „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”), Ram Bergman i Nena Rodrigue są producentami wykonawczymi ze strony T-Street. Producentami wykonawczymi są także zmarły niedawno były prezes Yoozoo Group, Lin Qi, oraz Zhao Jilong, dyrektor generalny The Three-Body Universe, reprezentujący Plan B Entertainment Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner („Okja”, „Moonlight”) oraz Rosamund Pike i Robie Uniacke z Primitive Streak.

