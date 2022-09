Leonardo DiCaprio pojawi się w „Squid Game”? Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu

Na odbywającej się w Seulu konferencji prasowej Netfliksa, Hwang Dong-hyuk zapytany o to, czy jakikolwiek znany hollywoodzki aktor pojawi się w 2. sezonie serii „Squid Game” stwierdził: „W 2. sezonie nie ma żadnego takiego aktora, więc może w 2., może w 3. Leonardo DiCaprio mówił, że jest wielkim fanem »Squid Game«. Jeśli dopisze nam szczęście, poprosimy go o to, żeby do nas dołączył”.

Reżyser potwierdził także, że zdjęcia do 2. sezonu serialu „Squid Game” rozpoczną się w 2023 roku, a premiera światowa jest wyznaczona na 2024 rok.

Światowy sukces „Squid Game”

Sukces południowokoreańskiego serialu na Netflix można z całą pewnością nazwać spektakularnym. Seria, opowiadająca o 456 bardzo różnych od siebie osobach, którzy dostają zaproszenia do udziału w śmiertelnej grze, przyciągnęła na platformę miliony widzów. Serial zdobył sześć nagród Emmy, Złotego Globa, People's Choice, Satelitę i Film Independent.

Jako pierwszy koreański reżyser, który zdobył Emmy, Hwang powiedział, że jego celem zawsze było działanie na poziomie międzynarodowym, ale nigdy nie spodziewał się tak wielkiego sukcesu i ma nadzieję, że wygrane Emmy będą inspiracją dla przyszłych twórców.

