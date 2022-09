„Wojenne dziewczyny”. Marysia wyjeżdża do klasztoru

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami. Serial szybko zyskał sympatię widzów i każdy odcinek śledziło średnio 3 miliony osób. Przed nami drugi odcinek piątego sezonu.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Marysia rozpacza po śmierci Andrzeja. Nie może sobie darować, że namówiła go na wniesienie granatów do getta. Jest zdruzgotana i zmęczona tym, co ją otacza. Nie potrafi dłużej sprostać rzeczywistości i nadal działać w organizacji. Ewa uzyskuje zgodę dowództwa i udaje jej się namówić Marysię, aby ta wyjechała do klasztoru do siostry, gdzie doszłaby do siebie. Drogi dziewczyn się rozchodzą. Marysia opuszcza Warszawę.

Tymczasem w Złoczewicach sytuacja Chaima i jego rodziny robi się coraz trudniejsza. Tutejszy leśniczy i jednocześnie folksdojcz nabiera podejrzeń, że Węgierscy działają na szkodę Rzeszy. Jakby tego było mało, w majątku pojawia dawna miłość Nitki. Jerzy Odrowąż teraz wyraźnie bardziej zainteresowany panią domu próbuje jednocześnie namówić matkę Nitki na wspólne interesy. Po niefortunnym skoku Magda powoli wraca do zdrowia w kryjówce partyzantów. Cichociemna zaczyna zaprzyjaźniać się z Witkiem.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

