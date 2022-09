Streszczenie nowego odcinka „Barw szczęścia”. Kajtek jest załamany

Co w nowym odcinku Barw szczęścia? Sabina martwi się o Kajtka, który po utracie Oliwki wygląda na kompletnie załamanego. Z kolei Justin wyznaje Patrykowi, że on również jest zainteresowany Zbrowską. Natalia rozmawia z lekarką o możliwej terapii, która może uchronić ją przed zachorowaniem na raka. A później o problemach koleżanki dowiaduje się przypadkiem Klemens. Bożena godzi się w końcu z Karoliną i praktycznie oddaje zarządzanie hotelem w ręce Rafała, a sama skupia się wyłącznie na Tadziu. Tymczasem Zbrowski postanawia zrobić wszystko, by Stańscy nie byli w stanie spłacić udzielonej im pożyczki.

„Barwy szczęścia”. O czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej. Najlepsi zdobywają 13/15!