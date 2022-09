„Nasz nowy dom” powraca. Mamy zdjęcia z premierowego odcinka 19. sezonu!

Od 9 lat ekipa fachowców pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor przeprowadza remonty domów i mieszkań. Program daje jego bohaterom nie tylko nowy, wymarzony dom, ale często jest impulsem do prawdziwej zmiany dotychczasowego życia.

W 19. sezonie z remontami zmierzy się znana już widzom drużyna architektów: Martyna Kupczyk (od września Martynę można oglądać w nowej roli związanej z jej zamiłowaniem do sztuki i pięknych staroci „z duszą„ znalezionych na pchlich targach. Projektantka wystąpi w nowej produkcji „Łowcy skarbów. Kto da więcej” na antenie Czwórki), Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz niezawodni kierownicy budowy: Przemysław Oślak i Wiesław Nowobilski, który w tym sezonie podbija również parkiet „Tańca z Gwiazdami”.

Gdzie wyruszy ekipa programu „Nasz nowy dom” w 19. sezonie?

Już od września czekają nas kolejne chwytające za serce historie i 12 zdumiewających metamorfoz. Jesienią ekipa „Naszego Nowego Domu" przemierzy setki kilometrów, by dotrzeć do kolejnych bohaterów. Pojawią się m.in. w Drochlinie, Lędyczku, Hajnówce. W pierwszym odcinku poznamy historię pani Anety, pana Bartka i ich syna, który jest dzieckiem z niepełnosprawnością, nie siedzi, nie mówi, prawdopodobnie nie widzi. Młode małżeństwo nie poddaje się i każdego dnia walczy o poprawę stanu synka, każdy grosz inwestując w rehabilitacje i ćwicząc z Wiktorem w domu. Z pomocą rodziców małżeństwo kupiło pół starego domu, wymagającego generalnego remontu. Niestety brak pieniędzy uniemożliwił dostosowanie domu do potrzeb Wiktora. Z pomocą nadejdzie niezawodna ekipa „Naszego nowego domu"!

Kiedy oglądać nowe odcinki

Premierowe odcinki w każdy czwartek, od 1 września, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu. Program „Nasz nowy dom" na zlecenie Telewizji POLSAT produkuje firma Constantin Entertainment.

Czytaj też:

Ilona Łepkowska zdradziła, ile otrzymuje emerytury. „Wiem, że bywają ciężkie czasy”