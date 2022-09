Ilona Łepkowska zdradziła, ile otrzymuje emerytury. „Wiem, że bywają ciężkie czasy”

Ilona Łepkowska jest królową polskich seriali. Pisała scenariusze do produkcji takich jak: „Klan”, „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Korona królów” czy „Stulecie Winnych”. Odpowiadała za sukcesy filmów „Nigdy w życiu!”, „Komedia małżeńska”, „Kogel-mogel” czy „Och, Karol”.

Ile emerytury otrzymuje Ilona Łepkowska?

Dobrze znana w Polsce scenarzystka i producentka zdradziła właśnie, ile otrzymuje emerytury. Zapewniła, że nie obawia się o przyszłość, chociaż otrzymuje około 1350-1400 złotych.

– Starałam się oszczędzać, nie żyć z dnia na dzień, nie wydawać wszystkiego, co zarabiałam, ponieważ wiem, że bywają i ciężkie czasy i człowiek nie ma pracy, nie ma propozycji zawodowych, tak jest we wszystkich wolnych zawodach. Jeśli ktoś, kto ma wolny zawód, żyje z dnia na dzień i wydaje wszystkie pieniądze na bieżąco, to jest bardzo nierozsądny. Ja jestem rozsądna. Starałam się zgromadzić jakieś oszczędności i mieć bezpieczną starość i emeryturę – wyjaśniła twórczyni.

Jak wyjaśniła Łepkowska, dodatkowo otrzymuje tantiemy za emisję swoich filmów w telewizji. – Nawet, gdyby wszystkie moje filmy zostały powtórzone w danym roku, to to byłoby np. kilkadziesiąt tysięcy w roku. Ale to jest zawsze taki zastrzyk gotówki, zastrzyk pieniędzy, który pomaga w momencie, kiedy człowiek nie pracuje zawodowo – poinformowała.

