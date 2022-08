„Ród smoka”. Twórcy serialu przygotowali niespodziankę dla fanów!

„Ród smoka” to oparta na książce George’a R.R. Martina Ogień i krew opowieść o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest kultowy serial HBO „Gra o tron”.

Chcesz zdjęcie na Żelaznym Tronie? Teraz to możliwe

Z tej okazji sympatycy i fani „Gry o tron”, smoków oraz całego tego uniwersum będą mieli okazję zasiąść na serialowym Żelaznym Tronie i zrobić sobie na nim pamiątkowe zdjęcie. Przez najbliższe cztery dni, do poniedziałku 22 sierpnia włącznie, w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie udostępniona została wyjątkowa strefa z nowym tronem, który jest jeszcze większy i jeszcze bardziej imponujący, niż ten znany nam z „Gry o tron”.

Tron, na którym zasiadają dziedzice rodu smoka, ma ponad 2,8 metra wysokości, 3,4 metra głębokości i aż 3,8 metra szerokości. Siedząc na nim można poczuć się, jak prawdziwy władca lub władczyni Westeros, a dzięki pamiątkowemu zdjęciu z fotobudki, to uczucie można do siebie przywoływać przed seansem każdego odcinka nadchodzącego serialu.

Strefa z Żelaznym Tronem, występującym w serialu HBO Ród smoka, dostępna jest dla fanów w CH Blue City w Warszawie przy al. Jerozolimskich 179 (na poziomie -1) od piątku do poniedziałku, w godzinach 10:00 – 22:00.

„Ród smoka”

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutuje w Polsce w HBO oraz HBO Max 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu mają być król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Viserys ma być władcą spokojnym, unikającym konfliktów, ale też słabym i schorowanym. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

Obsada i twórcy serialu

Współtwórcą i producentem wykonawczym „Ognia i krwi” jest George R.R. Martin. Współtwórcą, co-showrunnerem, producentem wykonawczym oraz scenarzystą jest Ryan Condal.

W serialu występują: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W pozostałych rolach: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

