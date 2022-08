„Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Premiera serialu już niebawem. Twórcy pokazali Numenor

Jak ujawniła platforma, pierwsze dwa odcinki serialu „Władza Pierścieni: Pierścienie Władzy” pojawią się na Prime Video w Polsce już w piątek 2 września. Kolejne epizody pojawiały się będą w serwisie raz w tygodniu – w piątki. Wyprodukowanie serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” kosztowało twórców około 465 milionów dolarów.

Na nowym wideo, które promuje serial w sieci, twórcy pokazują nam tym razem wyspę Numenor w pełnej okazałości. Sam Tolkien miejsce to porównywał do Wenecji, o czym przypomniał Ramsey Avery, scenograf serialu.

Na początku lipca obejrzeć mogliśmy pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu.

O czym będzie serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”.?

Akcja rozgrywa się tysiące lat przed „Hobbitem” oraz „Władcą Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, przenosząc fanów do ery, która dała początek potężnym mocom, dzielnym bohaterom i niezłomnej nadziei. Jest to czas próby, czas powstania i upadków wielkich królestw i czas stawienia czoła najgroźniejszemu czarnemu charakterowi w literaturze Tolkiena. Mający początek w okresie względnego spokoju, serial śledzi losy zarówno poznanych jak i nowych bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z wywołującym przerażenie złem, powracającym do Śródziemia. Od ponurych zakątków Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy otaczające elfią stolicę – lindon i zapierające dech w piersiach wyspy królestwa Númenoru, do najdalszych zakątków świata — oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.

Twórcy i obsada

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami obrazu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber („10 Cloverfield Lane”), Bruce Richmond („Gra o tron”), Gene Kelly („Boardwalk Empire”), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison („Breaking Bad”), Jason Cahill („Rodzina Soprano”), i Justin Doble („Stranger Things”).

