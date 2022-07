„Rick i Morty” wraca z 6. sezonem. Będzie zabawa dla fanów serialu

Przedstawiciele Adult Swim ogłosili dzisiaj datę światowej premiery najnowszego sezonu serialu „Rick i Morty”. Już 5 września nad ranem polscy fani produkcji animowanych dla dorosłych będą mogli cieszyć się nowymi przygodami szalonego dziadka i jego nieśmiałego wnuka.

– Trudno przecenić wpływ serialu „Rick i Morty”. Jest on czymś więcej niż tylko hitem; to produkcja, która stała się prawdziwym międzynarodowym fenomenem – powiedział Michael Ouweleen, prezes Adult Swim i Cartoon Network. – Przygotowując się do premiery najnowszego sezonu, który mamy nadzieję także stanie się kultowy, zaprosimy fanów – w bardzo nietypowy sposób – do udziału w zabawie. Miejcie więc oczy otwarte – dodał.

„Rick i Morty”. Ogromny sukces serialu

„Rick i Morty” był najpopularniejszym serialem komediowym we wszystkich telewizjach kablowych w 2017, 2019 i 2021 roku w USA. Od momentu startu HBO Max jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na platformie zarówno w USA, jak i na świecie. Globalnie w telewizji linearnej, cyfrowej i w serwisach streamingowych obejrzano go ponad 10 miliardów razy.

„Rick i Morty” to wyróżniony dwoma nagrodami Emmy animowany serial komediowy Adult Swim. Jego głównymi bohaterami są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. W każdym 30-minutowym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

W szóstym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni – są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód? A może pogrążą ich piętrzące się problemy? Kto wie... Tarapaty! Rodzina! Intrygi! Stado dinozaurów! Jeszcze większe tarapaty!

W rolach głównych w serialu „Rick i Morty” ponownie usłyszymy głosy Justina Roilanda (Spoza układu), Sarah Chalke (Hoży doktorzy), Chrisa Parnella (Saturday Night Live) i Spencera Grammera (Greek). Pomysłodawcami serialu są Dan Harmon (Community) i Justin Roiland, którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych.

„Rick i Morty”, sezon 6. Kiedy premiera?

Światowa premiera szóstego sezonu serialu Adult Swim „Rick i Morty” odbędzie się 4 września wieczorem w USA (11:00 p.m. ET/PT.), a w Europie 5 września nad ranem. Tego dnia pierwszy odcinek produkcji dodany zostanie do serwisu HBO Max także w Polsce.

