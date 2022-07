„The Office PL”. Zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu

Mamy dobre wieści dla fanów „The Office PL”. Premiera kolejnego sezonu produkcji, opowiadającej historię pracowników „Kropliczanki”, planowana jest na jesień bieżącego roku. Zdjęcia właśnie się zakończyły. Nowe odcinki będziemy mogli obejrzeć już jesienią bieżącego roku na Canal+.

„Setki godzin pracy, hektolitry wody mineralnej i nieskończone ilości dobrego humoru” — w taki sposób można podsumować proces powstawania kolejnego sezonu przygód prezesa Michała Holca i zatrudnionych w jego firmie pracowników. Nie bez powodu serial „The Office PL” został uznany za jedną najlepszych produkcji komediowych ostatnich lat.

Drugi sezon „The Office PL” jeszcze w tym roku

Twórcy jednak nie ukrywają, że kolejny sezon serialu, to większa odpowiedzialność. – Z założenia drugi sezon powinien być lepszy, a wręcz łatwiejszy do zrobienia – jesteśmy już dotarci, aktorzy się otrzaskali, jako scenarzyści znamy „twarze” bohaterów, których piszemy, wiemy co działa, a co nie. Ale z większą mocą, wiąże się większa odpowiedzialność. Piszę ten tekst podczas zwiedzania kopalni złota w Złotym Stoku z dziećmi i właśnie podszedł do mnie młody chłopak mówiąc, że jest wielkim fanem „The Office PL”, także jeszcze raz – świadomi odpowiedzialności, mamy nadzieję, że po drugim sezonie, ów fan fanem pozostanie – powiedział Łukasz Sychowicz, scenarzysta serialu.

Realny wpływ na ostateczną kreację mają także aktorzy. – Działanie w tak twórczym środowisku to wyzwanie, ale także ogromna satysfakcja. Każda osoba z planu zdjęciowego ma świadomość realnego wpływu na każdą scenę. Praca nad tym serialem to unikalne przeżycie i myślę, że efekt końcowy dobrze to pokazuje. Nie ma drugiego takiego serialu jak „The Office PL” – podkreśliła Kornelia Strzelecka, odtwórczyni roli pracującej na recepcji Asi.

„The Office PL”. O czym jest serial? Gdzie oglądać?

Akcja „The Office PL” rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej Kropliczanka. Jej prezes Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników.

1. sezon serialu „The Office PL” oglądać można na Canal+ online.

Czytaj też:

Izabella Łukomska-Pyżalska pokazała zdjęcie z szóstką pociech. Fani są zachwyceni jej figurą