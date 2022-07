Ulubieniec najmłodszych powraca w nowej odsłonie! Pucio zostanie bohaterem serialu animowanego

Książkowy Pucio to sympatyczny maluch, który stawia pierwsze kroki w nauce mowy. Jego przygody podbiły serca rzeszy dzieci oraz ich rodziców. Fani Pucia już niebawem będą mogli śledzić jego losy na ekranie, bowiem na przełomie 2025 i 2026 roku Pucio zaprezentuje się jako bohater serialu animowanego, wyprodukowanego przez studio animacji EGoFILM.

Co wiemy o serialu „Pucio”?

Serial będzie się składać z 52 odcinków, których fabuła bazować będzie na książkach autorstwa dr n. hum. Marty Galewskiej-Kustry oraz Joanny Kłos. Odcinek pilotażowy serii prawdopodobnie pojawi się już w 2023 roku. Seria ma kontynuować misję bestsellerowych książeczek dla najmłodszych. Każdy 5-minutowy odcinek będzie niósł za sobą treści wspomagające rozwój młodego widza.

– Podczas przygotowywania materiałów literackich do serialu najważniejsze było dla mnie zachowanie ducha serii, ciepła, wrażliwości i prostoty, która jest zawarta w książkach o Puciu. Szczególną wagę przywiązywałam do podejmowanych tematów, niespiesznego tempa akcji i sposobu przedstawiania samego świata jako miejsca bezpiecznego, w którym napotykane problemy są pozytywnym wyzwaniem dla wspólnych działań z rodziną i przyjaciółmi. Z ogromną radością i niecierpliwością czekam, aż zobaczę jak świat Pucia i on sam ożywają na ekranie – mówi Marta Galewska-Kustra, autorka serii o Puciu. – Jako mama czterolatka, jestem też aktywną odbiorczynią wszelkich materiałów dla dzieci, w tym seriali dla najmłodszych. Marzę, by serial o Puciu był jednym z tych, które pozwalają mi wraz z dzieckiem przeżywać przygody bohatera z uśmiechem i spokojem – dodaje.

Za przeniesienie przygód Pucia do świata animacji odpowiedzialni będą: Martyna Wojcieszek, Rafał Skarżycki oraz Maciej Kur jako scenarzyści, Ewelina Gordziejuk w roli producentki, jak również sama Marta Galewska–Kustra. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad produkcją. Studio złożyło już wniosek o dotację do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz nieustannie poszukuje prywatnych inwestorów gotowych do pomocy przy realizacji projektu.

„Pucio”

Seria książeczek o Puciu została stworzona przez Martę Galewską-Kustrę - pedagożkę i logopedkę, wykładowczynię akademicką specjalizującą się w zagadnieniach rozwoju dzieci. Jej książeczki opowiadają o trzyletnim chłopczyku Puciu, który jest niezwykle ciekawy świata. Mieszka w mieście z mamą, tatą, starszą siostrą Misią oraz braciszkiem Bobo. Kocha samoloty, swoją rodzinę i zabawę. Świat Pucia pełen jest przygód i ciekawych postaci. Przedstawia on sytuacje istotne dla najmłodszych - uczy się przeżywać emocje czy korzystać z nocnika.

Dopełnieniem książeczek są charakterystyczne ilustracje autorstwa Joanny Kłos, nadające im walor estetyczny. Seria książeczek bardzo szybko stała się hitem dla najmłodszych. Na dzień dzisiejszy łączna sprzedaż wszystkich produktów Pucia (książki, zabawki i gry) to prawie 3,5 miliona egzemplarzy. Seria sprzedała się do następujących krajów: Słowacja, Czechy, Ukraina, Włochy, Niemcy, Chorwacja.

