„Mecenas She-Hulk”. Internauci skrytykowali wygląd serialowej Titanii. Aktorka odpowiedziała

Jameela Jamil w nadchodzącym serialu Marvela „Mecenas She-Hulk” wciela się w Titanię. W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym widać aktorkę, znaną m.in. z serii Netfliksa „Dobre miejsce”. Na fotce Jamil wygląda na rozczochraną i zabawnie ubraną, co „skrupulatnie” wypomnieli jej w komentarzach internauci.

twitter

Serialowa Titania odpowiada na zarzuty internautów

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na zarzuty w zabawnej formie. „O mój Boże, to zdjęcie.”.. – zaczęła wpis Jamil. „Przyjmuję każdą uncję krytyki, jednak w obronie mojej doskonałej stylistki włosów – to one po 14-godzinnym dniu popisów kaskaderskich w upalnej Atlancie. Zaraz po tym, jak wisiałam do góry nogami. Wykonała świetną robotę – obiecuję. Pokornie jednak przyjmuję atak tłumu” – podkreśliła. Aktorka dodała też później w odpowiedzi na inne komentarze fanów, że „obiecuje, iż wkrótce wszystko będzie miało sens”. „Zobaczycie sami, o co chodzi, po premierze serialu” – pisała.

twitter

Kiedy premiera „Mecenas She-Hulk”? Kto w obsadzie?

„Mecenas She-Hulk” to komediowy serial, który niebawem pojawi się na Disney+. Tytułową rolę gra w nim Tatiana Maslany, która jest adwokatką po 30-tce, a jednocześnie ogrmoną żeńską wersją Hulka, którego dobrze znamy z filmów Marvela.

W 9-odcinkowym wydaniu występują również weterynarze MCU Mark Ruffalo jako Smart Hulk, Tim Roth jako Emil Blonsky/ Abomination oraz Benedict Wong jako Wong. W rolach głównych występują także Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass i Renée Elise Goldsberry.

„Mecenas She-Hulk” pojawi się na Disney+ już 17 sierpnia 2022 roku.



