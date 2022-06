5. sezon „The Crown”. Wiemy już, kto zagra egipskiego miliardera

Amir El Masry zdobył międzynarodową sławę dzięki małej jednak charakterystycznej roli u boku Toma Hiddlestona w wyreżyserowanym przez Susanne Bier miniserialu „Nocny recepcjonista”. Co ciekawe, już we wrześniu 2021 roku Salim Daw, znany z produkcji „Fauda” i „Oslo”, także otrzymał rolę Mohameda Al-Fayeda. Wszystko wskazuje na to, że wcieli się on w starszą wersję tej postaci.

5. sezon „The Crown”. Co wiemy?

Chociaż nie znamy zbyt wielu szczegółów 5. sezonu „The Crown”, jasne jest, że możemy nastawić się na to, że poznamy dokładnie historię rodziny Al-Fayed. 93-letni obecnie egipski biznesmen, oskarżył monarchię o to, że nakazała brytyjskim służbom zabicie księżnej Diany, aby powstrzymać ją tym samym przed poślubieniem jego syna i urodzeniem dziecka. Syn miliardera był związany z Dianą po tym, jak rozstała się ona z księciem Karolem i wraz księżną zginął w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku.

W 5. sezonie oprócz wątków Diany i Dodiego zobaczymy też kadencje nowych premierów – Tony'ego Blaira i Johna Majora. Khalid Abdalla, zagra Dodiego obok australijskiej aktorki Elizabeth Dibicki, która przejmuje rolę Emmy Corrin, która grała Dianę w 4. sezonie.

„The Crown” – o serialu

Serial „The Crown” od premiery pierwszego odcinka cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Na platformie Netflix jest emitowany od 2016 roku. Ze szczegółami i rodzinnymi niuansami obrazuje życie rodu królewskiego w Wielkiej Brytanii. Akcja rozpoczyna się, kiedy po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią zostaje Elżbieta II. To moment, kiedy imperium zaczyna się chylić ku upadkowi.

