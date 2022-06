Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Biały postanawia spotkać się z Anką

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Magda i Lucynka przegadują sceny na casting do amerykańskiego filmu. Magda wiąże duże nadzieje z wylotem do USA i pracą w tamtejszych produkcjach filmowych. Mikser chce powiedzieć ukochanej co sądzi na temat tego wyjazdu. Przyjaciele urządzają im imprezę tematyczną. Natomiast Ewelina zwierza się Maszy z problemów, jakie Dawid stwarza, by opóźnić rozwód. Roma przysłuchuje się tej rozmowie i nie podoba jej się zachowanie mężczyzny. Postanawia zadziałać w tej sprawie. Tymczasem Edward odkrywa, że pani Gabrysia cierpi na zespół cieśni nadgarstka, a mimo to nadal wykonuje prace, które tylko pogarszają jej stan. Przeprowadza z nią poważną rozmowę. Natomiast Biały tęskni za Anką i chce ją odzyskać. Po powrocie z zagranicy postanawia się z nią spotkać. Tymczasem Julkę martwi chwilowe zasłabnięcie dziadka. Informuje o tym Marysię. Czy uda im się namówić go na podjęcie leczenia?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

