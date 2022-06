Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Szark uratuje uchodźców?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3434.?

Berg zamierza złamać prawo dla… dzieci uchodźców?! Szark przywozi z trasy nielegalnych uchodźców z Syrii, a Bogdan natychmiast ukrywa dzieci w swoim mieszkaniu. Dzwoni do Joanny – chce przewieźć sieroty do Monachium, do ich rodziny. Bergowa uświadamia mężowi, że to bardzo ryzykowne! Wieczorem okazuje się, że mała Syryjka wymaga natychmiastowej pomocy medycznej! Decybel nie chce dziewczyny z dzieckiem? Decybel wyraźnie zrażony tym, że Nina ma dziecko - nie chce z nią rozmawiać.

Dziewczyna w końcu dopada go i pyta, czy zamierza z nią zerwać? Norbert prosi o czas, co Nina odbiera jednoznacznie. Jest załamana – obwinia Zosię o zniszczenie jej życia i żali się Renacie, że popełnia w życiu same błędy. Wieczorem Kraszewska nie chce wpuścić do domu Decybela, który jednak chce o czymś z Niną porozmawiać. Luśka chce zarabiać u Cieleckiego? Kobieta dzwoni do niego i prosi go o spotkanie. Pyta, czy nie potrzebuje pomocy w domu. Ojciec Elizy proponuje jej pracę u siebie w firmie. Czy domyśla się kim dla niego jest Luśka? Tymczasem Junior jest zazdrosny – jego kumpel Enigma zaczął podbijać do Lidki

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

