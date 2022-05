Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Bożena znów wraca do swojego kata

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Kacper zostaje oficjalnie mianowany ordynatorem nowego oddziału w klinice Grażyny. Cieszy się z przyjętego stanowiska i ma duże plany z nim związane. Okazuje się, że uroczyste otwarcie może nie dojść do skutku, ponieważ dopuszczono się poważnego zaniedbania. Grażyna obwinia Marysię. Natomiast Dorota czuje się coraz lepiej po urodzeniu Tosi i myśli już o powrocie do pracy. Ma dość siedzenia w domu i brakuje jej ludzi i rozmów z dorosłymi. Postanawia wraz z Arturem poszukać opiekunki do córki. Okazuje się to trudniejsze, niż oboje przypuszczali. Natomiast Masza martwi się stanem jej matki, która przyszła na widzenie z wyraźnymi śladami pobicia. Nie rozumie, jak Bożena może wciąż wracać do kata, przez którego jej córka siedzi w więzieniu. Ewelina stara się pocieszyć Maszę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

