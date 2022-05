Schody, chaos i upiorna śmierć. Sprawę, którą żyła Ameryka, teraz poznaje cały świat

To jedna ze spraw, którą żyły całe Stany Zjednoczone, społeczeństwo, które wręcz uwielbia rozwikływać kryminalne makabry. Michael Peterson, amerykański powieściopisarz, został oskarżony, a następnie skazany za zamordowanie swojej drugiej żony Kathleen Peterson. Przekonany o swojej niewinności, zaprosił do własnego domu francuskich twórców, w tym reżysera Jeana-Xaviera de Lestrade, aby dokumentował to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami i podczas procesu. I tak, w 2004 roku, zadebiutował dokument „Schody”, który kilka lat później pojawił się na Netfliksie. Jest to intymny obraz mężczyzny, nakręcony w taki sposób, że nie wiemy, komu wierzyć. Twórcy nie skazują bohatera, pokazują tylko jego prawdziwe „ja”, a widzowie przekonują się, że nie jest tak łatwo zdecydować o czyjejś winie lub niewinności.

Teraz sprawa, która składa się z wielu niekorzystnych dla Petersona, jego bliskich i osób starających się rozwiązać tę zagadkę, zbiegów okoliczności, jest przedmiotem nowego miniserialu HBO Max „Schody”. Na ekranie pisarza portretuje sam Colin Firt, jego żonę gra Toni Collette. Niestety, ze względu na to, że platforma nie zdecydowała się zamieścić go w całości, na tę chwilę oglądać możemy tylko jej trzy odcinki (na osiem, składających się na miniserial). Mamy jednak w związku z tym czas, aby bliżej poznać sprawę – powracając do dokumentu Netfliksa czy też sami zgłębiając tą mroczną, dziwaczną i niezwykle interesującą z punktu widzenia prawnego, ale też ludzkiego, prawdziwą historię. Opowieść o miłości, stracie i życiu po śmierci, jako wspomnienie krwawych plam na ścianie klatki schodowej.