Eurowizja 2022. Dziś wystąpi Krystian Ochman! Zobaczcie, jak wypadł na próbie

Próba jurorska jest jedną z prób poprzedzających właściwy półfinał. Odbywa się ona na 24 godziny przed danym koncertem. To właśnie podczas tych występów jurorzy w swoich krajach przyznają punkty piosenkom. To często najważniejsza prezentacja dla wykonawców, którzy walczą zatem o 50 proc. wszystkich punktów. Co więcej, w razie problemów technicznych organizatora lub nagłego zakażenia koronawirusem, to właśnie występ z próby jurorskiej zostanie wykorzystany w transmisji.

Eurowizja 2022. Próba Krystiana Ochmana

Choć oceny jurorów poznamy dopiero po sobotnim finale, wszystko wskazuje na to, że Polska zebrała dobre recenzje. Potwierdzają to głosy dziennikarzy zgromadzonych w centrum prasowym, którzy ponownie entuzjastycznie zareagowali na występ, jaki dał Krystian Ochman. W przeciwieństwie do pierwszej próby generalnej, tym razem nie było problemów z odsłuchami, a pod względem wokalnym nasz reprezentant zaprezentował się perfekcyjnie.

Wpadki podczas prób

Nie obyło się jednak bez wpadek i tradycyjnie już miały one miejsce podczas występu Szwecji. Choć tym razem mikrofon Cornelii Jakobs działał poprawnie, to w szerokim kadrze znalazł się operator robiący bliskie ujęcia na wokalistkę. Z kolei reprezentant Belgii zafałszował ostatni dźwięk. W centrum prasowym nie brakuje komentarzy, że ze względu na słabe wykonanie, Jeremie Makiese nie awansuje do finału.

Jakie szanse ma Ochman na Eurowizji 2022?

Na stronie internetowej Eurowizji trwała ankieta, w której na swoich faworytów głosować mogli miłośnicy konkursu. W sumie aż 97 proc. z nich obstawia, że Polska znajdzie się w finale konkursu. Równie wysokie noty zebrała Australia (95 proc.), Estonia (88 proc.), Serbia (84 proc.) czy Czechy (81 proc.).

Podobnie myślą dziennikarze. Uważają, że w czołowej trójce drugiego półfinału Eurowizji 2022 znajdą się Szwecja, Serbia i Polska. W dziesiątce będzie ponadto miejsce dla Czech, Australii, San Marino, Estonii, Finlandii, Azerbejdżanu oraz Irlandii.

