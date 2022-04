„Odwilż”. Będzie płyta z soundtrackiem do polskiego serialu HBO Max

Łukasz Targosz, autor muzyki, koncentrował się na tym, aby uchwycić jego wyjątkowość i poprzez dźwięki oddać emocjonalną przemianę Katarzyny Zawiei (w tej roli Katarzyna Wajda), głównej bohaterki serialu. Muzyka stworzona przez niego jest wielowymiarowa. Pierwsze odcinki muzycznie wprowadzają w klimat spowitego mgłą Szczecina, korespondując ze stanem duchowym głównej bohaterki. Z kolei dwa ostatnie prezentują sporą dawkę muzyki pełnej niepokoju i podążają za coraz bardziej wartką akcją. Poza utworami wyselekcjonowanymi przez kompozytora dodatkowo na płycie pojawi się również utwór z czołówki „Odwilży”, czyli piosenka Billie Eilish „When The Party's Over”.

– Odwilż zawsze zwiastuje przemiany i taka właśnie jest ta muzyka. To muzyka roztopów i nadziei na zmianę. Początkowo surowe i zdystansowane kompozycje, ustępują tematom cieplejszym w tonie, które malują pełen emocji pejzaż liryczny. Szczecin, spowity mgłą zza której co raz wyłaniają się ostre kształty maszyn stoczniowych, portowych dźwigów, fascynująco tajemniczy i piękny gra w serialu jedną z głównych ról, co starałem się również oddać w kompozycjach – mówi Łukasz Targosz.

Na ścieżce dźwiękowej, dominuje brzmienie pianina, które dzięki zabiegowi demontażu drzwi górnych obfituje w całą gamę elementów akustycznych, będących wynikiem pracy mechanizmu instrumentu. Drugim najważniejszym instrumentem jest specjalnie przetworzona wiolonczela, której tembr kompozytor osiągnął w procesie nakładania efektów akustycznych na wcześniej nagrany instrument.

Ścieżka dźwiękowa do serialu „Odwilż” dostępna będzie na płycie CD oraz w serwisach digitalnych od 29 kwietnia. Serial „Odwilż” można oglądać w HBO Max, a od 1 maja także w HBO. Wydawcą płyty jest Warner Music Poland.

