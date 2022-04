„Pierwsza miłość”. Start batalii sądowej. Dawid zasiewa w Ewelinie niepokój

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go. A co czeka nas w kolejnym epizodzie, który zobaczymy już dziś?

„Pierwsza miłość” – odcinek 3411. – o czym będzie?

Ewelina całą noc myślała o czekającej ją rozprawie sądowej. Ponieważ chce wziąć odpowiedzialność za to co zrobiła, wie, że może czekać ją dotkliwa kara. Bartek stara się wspierać ją w tej trudnej chwili. Dawid zasiewa w Ewelinie niepokój przed rozprawą. Natomiast Jolka przeżywa rozczarowanie na teście z biologii. Nie tak wyobrażała sobie powodzenie jej planu. Uważa, że nauczyciel uwziął się na nią za to, że niechcący oblała go kiedyś kawą. Szymon chce spróbować zmotywować ją do uczciwej nauki i poprawy złej oceny. Fabian martwi się o córkę. Jego niepokój pogłębia wiadomość ze szkoły. Natomiast Izabela żąda od Michała zwrotu pieniędzy, które mu pożyczyła. Okazuje się, że nie będzie to takie proste. Kacper chce upewnić się, czy rzeczywiście nie jest synem Zygmunta. Postanawia zlecić w laboratorium test DNA. Edward jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu.

Kiedy nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej dla prawdziwych bystrzaków! Sprawdź się!