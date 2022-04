Krystian Wieczorek z „M jak miłość” skarży się, że dostaje obraźliwe wiadomości. Dlaczego?

Krystian Wieczorek od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego. Bogaty prawnik przez wiele odcinków zabiegał o serce Magdaleny Marszałek, którą gra Anna Mucha. Sielanka małżeństwa dobiegła jednak końca, scenarzyści produkcji podjęli decyzję o namieszaniu w losach pary. Bohater Wieczorka podczas delegacji zdradził Magdę, a wszystko to zrzucił na alkohol. Julia, bohaterka, z którą spędził upojną noc, nie zareagowała zbyt dobrze na jego tłumaczenie. Serialowa żona Wieczorka nie wie o zdradzie, a do wspomnianej nocy z Julią przyznał się Kamil – wielka miłość bohaterki Muchy, tym samym narażając na klęskę swój związek. Kamil od lat jest zakochany w Marszałek-Budzyńskiej i w ten sposób chciał ją chronić. Zawiła fabuła nie przypadła do gustu fanom, którzy nie kryją żalu.

Krystian Wieczorem dostaje obraźliwe wiadomości

Kiedy we wtorkowy wieczór na profilu „M jak miłość” pojawiło się zdjęcie Julii i Andrzeja Budzyńskiego z pytaniem „Czyja wina?” – w sieci zawrzało. Wielu followersów nie kryło rozczarowania decyzją scenarzystą. Do sprawy odniósł się także serialowy Andrzej. Krystian Wieczorek opublikował obszerny komentarz z apelem do widzów. „Bardzo bym jednak prosił, żeby nie pisać do mnie na priv. Dostaję dużo obraźliwych wiadomości mylących mnie z postacią” – zaczął aktor. Gwiazdor nie krył irytacji. „Jeśli ktoś nie rozróżnia tych dwóch rzeczywistości, powinien udać się do specjalisty” – napisał. Wieczorek dodał też, że jest tylko aktorem i nie ma wpływu na losy bohaterów. „Powtarzam, nie jestem Andrzejem Budzyńskim i nie jestem również scenarzystą serialu „M jak miłość”. Jestem jedynie aktorem starającym się ożywić litery scenariusza” – czytamy.

