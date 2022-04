Dziś w „Na Wspólnej”. Sadystyczny mąż rzuca się na Marzenę!

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3408.?

Jarek i Eliza wezwani do szkoły Juniora słyszą, że syn wagaruje i bardzo opuścił się w nauce. Na pytanie o rodzinne problemy Bergowie wyznają, że musieli zabrać Juniorowi telefon. Wychowawczyni radzi im wizytę u psychologa i ostrzega, że to może być uzależnienie. Eliza jest załamana – boi się, że są kiepskimi rodzicami i zabiorą im dzieci.

Monika żąda, by mąż wrócił na stanowisko senatora - ona nie zamierza rezygnować z dotychczasowego poziomu życia. Tymczasem nieistniejący senator Cieślik otrzymuje coraz więcej podziękowań. Dzięki Żanecie, która w jego imieniu realizuje kolejne akcje dla mieszkańców dzielnicy.

Marzena, namawiana przez Igę do porzucenia męża sadysty, znowu ma poważne kłopoty. Kolejny raz pobita, postanawia odejść. Mężczyzna rzuca się na nią z furią – Marzena przygniata go ciężkim regałem. Kiedy Iga, kolejny raz, nie może się do niej dodzwonić, postanawia sprawdzić co się dzieje w domu podopiecznej.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

