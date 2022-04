„Rolnik szuka żony”. Jest zapowiedź 9. sezonu! W niej dwie rolniczki

W najbliższą niedzielę w telewizji emisja tzw. „odcinka zerowego” programu „Rolnik szuka żony”. To już 9. edycja popularnego show TVP, w którym rolnicy i rolniczki szukają drugiej połówki. W sieci pojawiła się właśnie pierwsza zapowiedź produkcji.

Zgodnie z zapowiedziami 17 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, w TVP1 wyemitowany zostanie zerowy odcinek „Rolnik szuka żony”. Będzie to 9. sezon popularnego programu Telewizji Polskiej. Teraz zaprezentowanych zostanie ośmioro kandydatów i kandydatek do programu. „Najmłodsze z nich ma 23 lata, najstarsze 42” – czytamy w zapowiedzi. Zobaczcie zwiastun nowej odsłony show:

instagram

„Rolnik szuka żony”. Zasady programu

Zasady są proste, po obejrzeniu odcinka zerowego widzowie mogą wysłać poprzez formularz list do kandydata czy kandydatki, których zobaczyli w telewizji. Można to zrobić na udostępnionych do tego stronach, na których czytamy:

„Jeżeli po obejrzeniu odcinka »0«, zainteresowała Cię któraś z zaprezentowanych w nim osób, daj sobie szansę na poznanie jej! Później ze wspomnianej ósemki do programu trafia piątka uczestników, która dostała najwięcej listów od widzów. Następnie wybierają oni, z którymi autorami listów chcą się spotkać, a ci są zapraszani do gospodarstwa danego rolnika” – piszą twórcy programu.

Odcinek zero popularnego programu „Rolnik szuka żony” na antenie TVP1 już w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 17:25 i 22:15.

Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Co dziś w serialu? Wielka kłótnia Kacpra z Izabelą