„Seks w wielkim mieście” był emitowany od 1998 i szybko doczekał się całej rzeszy fanów. Fabuła opiera się na akcji bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) i Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) to cztery przyjaciółki z Nowego Jorku, których widzowie perypetie śledzą od lat. Kobiety są ze sobą tak blisko, że dzielą się każdym problemem i zwierzają się ze wszystkich przygód. Każda z nich jest zupełnie inna i boryka się z zupełnie różnymi trudnościami. Carry to neurotyczna pisarka, Miranda znana jest ze swojego ciętego języka, Charlotte to niepoprawna romantyczka, a Samantha to wyzwolona seksualnie specjalistka PR.

Produkcja doczekała się dwóch filmowych kontynuacji. W grudniu 2021 roku platforma HBO udostępniła kolejny sezon serialu – „I tak po prostu”, który po kilku latach przerwy pokazuje dalsze losy przyjaciółek. Tym razem jednak widzowie nie zobaczyli na ekranie serialowej Samanthy. Aktorka postanowiła zrezygnować z udziału w kontynuacji. W Polsce produkcja początkowo była emitowana na TVP2, a pełen tytuł brzmiał „Jak upolować mężczyznę, czyli Seks w wielkim mieście”. Sprawdźcie, jak dobrze znacie Carrie i jej przyjaciółki.

QUIZ:

QUIZ z serialu „Seks w wielkim mieście”. Jak dobrze znasz Carrie i jej przyjaciółki?Czytaj też:

Dziś w „Na Wspólnej”. Igor oświadcza się Eli!