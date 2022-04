„Barwy szczęścia”. Co dziś w serialu? Basia rozpacza

Co dziś w „Barwach szczęścia”? Basia rozpacza po śmierci męża, cały czas wspierana przez Aldonę i Borysa. Tymczasem Kasia próbuje skontaktować się z synem Grzelakowej Adamem. Wangel zmusza Łukasza, by przyjął do redakcji nową stażystkę Weronikę którą przedstawia jako córkę przyjaciela. Sławka próbuje pogodzić Patryka z Agatą i odwiedza niedoszłą synową w domu. Żabcia ma dla Jezierskiej zaskakującą propozycję związaną z Jowitą.

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

