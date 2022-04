„Policjantki i policjanci”. Kolejny aktor żegna się z serialem. Tę postać kochali fani

Serial „Policjantki i policjanci” opowiada historię policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – zarówno od strony zawodowej jak i prywatnej. Akcja toczy się we Wrocławiu.

Jednym z głównych bohaterów serialu był Bartek Piekarski – który zadebiutował w 490. odcinku i przez osiem sezonów wcielał się w postać Wojtka Niedźwieckiego. Jego przygoda z formatem zakończyła się jednak wraz z 880. odcinkiem. Wojtek skazany został na 11 lat pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu.

Bartek Piekarski żegna się z fanami serii „Policjantki i policjanci”

Aktor pożegnał się z fanami serialu za pośrednictwem Instagrama. „To już koniec. Koniec patrolu 06. Koniec losów postaci Wojtka Niedźwieckiego. Chciałbym napisać tutaj tak dużo, a jednoczenie tak niewiele przychodzi mi do głowy, poza prostym: Dziękuję. Dziękuję wszystkim wspaniałym osobom, z którymi miałem przyjemność pracować przy tym serialu. Dziękuję tym, którzy byli na samym początku mojej policyjnej drogi, oraz tym, którzy towarzyszyli mi na jej końcu. Dziękuję za bogactwo doświadczeń na planie. Dziękuję całej ekipie, która tworzy na planie drugą rodzinę. Dziękuję reżyserom, którzy pomogli mi wykreować postać Wojtka. Dziękuję za ponad 3 lata ciężkiej pracy. Ale to już koniec tej przygody, zabieram bagaż doświadczenia, zakładam buty i idę dalej w świat. Dziękuję również wszystkim fanom serialu! Niektórzy oglądali każdy jeden odcinek… jest to imponujące! Niektórzy znają naszych bohaterów lepiej, niż my sami. Bez Was nie byłoby nas. Nie byłoby serialu. Jesteście cudowni! Czas ruszać w dalszą podróż. Do zobaczenia przy innych projektach! Dziękuję” – czytamy w jego wpisie.

