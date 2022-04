Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Michał poprosi Marysię o kolejną szansę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3403. – o czym będzie?

Kacper jest oburzony zachowaniem Izabeli. Marysia doradza mu, by nie rozmawiał z Zygmuntem o tym co zobaczył i poczekał na rozwój wydarzeń. Natomiast Kinga chce spędzić z Jankiem więcej czasu, ale duża ilość pracy utrudnia im wspólne chwile. Teresa mówi córce, co myśli na temat tej sytuacji. Natomiast Kazanowa jest załamana niepasującą już na nią sukienką. Marzenka i Wiktoria wpadają na pewien kreatywny pomysł. Marysia przedstawia swoją propozycję nowej firmy mającej współpracować z kliniką. Izabela nie chce jej słuchać i upiera się przy swoich rekomendacjach. Konflikt narasta. Natomiast Szymon rozpoczyna pracę nauczyciela w szkole, do której chodzi Tomek i Jolka. Kinga jest zafascynowana jego opowieściami o krajach, które zwiedził, i sama zaczyna marzyć o wyjeździe do Japonii. Tymczasem Michał próbuje przekonać Marysię o tym, że jest znów dobrym człowiekiem i prosi o kolejną szansę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

