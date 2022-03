Dlaczego 4. sezon „Stranger Things” został podzielony na dwie części? Wyjaśniamy

Pierwsza część 4. sezonu „Stranger Things” premierowo pojawi się na Netfliksie 27 maja. Druga zadebiutuje 1 lipca 2022 roku. Podzielenie sezonu na dwie części z pewnością pozwoli serwisowi w zatrzymaniu fanów serialu dłużej – jeżeli kolejna odsłona wydana zostałaby w całości, można przypuszczać, że jej oglądalność utrzymywałaby się na wysokim poziomie przez 2-3 tygodnie, po czym widzowie skupiliby swoją uwagę na innych produkcjach. Ruch podzielenia 4. sezonu automatycznie sprawi, że subskrybenci będą zainteresowani treścią od końcówki maja aż do połowy lub nawet końca lipca. Nowa odsłona „Stranger Things” będzie zatem utrzymywać stałą widownię przez od 8 do 10 tygodni, tj. przez okres podobny do standardowego dziesięcioodcinkowego serialu telewizyjnego, nadawanego po odcinku tygodniowo.

Nieprzypadkowe jest także to, że 4. sezon „Stranger Things” z uwagi na podzielenie na części będzie znajdował się w drugim i trzecim kwartale finansowym Netfliksa, co wpłynąć może na subskrypcje serwisu. Ponadto, biorąc pod uwagę to, że Netflix mierzy swoje „oceny” w cyklach 28-dniowych, ruch ten pozwala streamerowi zmaksymalizować oglądalność w obu cyklach i da serialowi szansę na dwukrotne wylądowanie na liście najchętniej oglądanych.

Dodatkowym powodem rozdzielenia sezonu jest fakt, że dzięki temu 4. odsłona „Stranger Things” będzie mogła wziąć udział w dwóch wyścigach do nagród Emmy – zakwalifikuje się do statuetek w 2022 i 2023 roku. Może to być dla streamera zbawienne, biorąc pod uwagę fakt, że w przyszłym roku gale „telewizyjnych Oscarów” zdominować mogą nowe produkcje HBO Max i Amazon Prime Video – spin-off „Gry o tron”, czyli „Ród Smoka” oraz wyczekiwany „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”.

Czytaj też:

QUIZ z serialu „Bridgertonowie”. Wielka powtórka przed 2. sezonem!