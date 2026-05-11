Po latach z TVP znika kultowy serial. Wielkie zmiany w ramówce

Telewizyjna układanka, jak co roku przed wakacjami, została właśnie przetasowana. Lato w telewizji oznacza jedno: mniej premier, więcej przesunięć i desperackie poszukiwanie widza z pilotem w ręku.

„Reporterzy” zamiast „Klanu” w TVP1

Widzowie przyzwyczajeni do codziennego rytuału z „Klanem” będą musieli zmienić nawyki, bo kultowa telenowela znika z popołudniowego pasma. Jej miejsce zajmie program „Reporterzy”.

Jak wynika z prasowej ramówki TVP1, wraz z końcem maja stacja zakończy emisję premierowych odcinków serialu „Klan”, który obecnie pokazywany jest w dni powszednie o godz. 17:55. Od czerwca w tym paśmie widzowie zobaczą magazyn „Reporterzy”. Dotychczas program emitowany był o godz. 15:15. Telewizyjna Jedynka zdecydowała jednak o przesunięciu formatu do bardziej eksponowanego popołudniowego slotu.

„Reporterzy” to magazyn prezentujący materiały przygotowywane przez reporterów z Warszawy oraz regionalnych oddziałów TVP. Program prowadzą Agnieszka Górniakowska, Jacek Pawlewski i Zbigniew Łuczyński.

Zmiany dotyczą również TVP Info. Od marca na antenie emitowany jest program „Reporterzy Extra”, w którym pokazywane są trzy wybrane reportaże z minionego tygodnia. Nowy cykl zastąpił „Serwis Info Dzień”.

Wakacyjna ramówka TVP. Kolejne programy znikają

Przesunięcie „Klanu” to tylko część wakacyjnych zmian przygotowanych przez Telewizję Polską. Od czerwca TVP1 w paśmie dotychczas zajmowanym przez teleturniej „Omnibus” będzie emitować między innymi filmy dokumentalne. W pierwszym tygodniu czerwca stacja pokaże natomiast koncerty z 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Sam „Omnibus” ma być z kolei emitowany w TVP2. To jednak nie koniec roszad. Od 1 czerwca do TVP1 trafi także kultowy „Czterdziestolatek”, natomiast TVP2 w południowym paśmie pokaże „Rodzinkę.pl”.

