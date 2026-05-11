Eurowizja. Największe wpadki, skandale i momenty grozy, które przeszły do historii

Z okazji startu kolejnej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji przypominamy momenty, o których Europa nie może zapomnieć, choć pewnie bardzo by chciała.

Eurowizja to także skandale, wpadki i gafy, które przeszły do historii

Eurowizja to nie tylko muzyka. To coroczny spektakl, przy którym nawet najspokojniejsi widzowie zaciskają pięści, zakrywają oczy i krzyczą do ekranu. Konkurs, który od dekad jednoczy Europę przy wspólnym oglądaniu, ma na swoim koncie nie tylko niezapomniane przeboje, ale też galerię wpadek, które przeszły do popkulturowego kanonu. Upadki na scenie i ze sceny, artyści, których baliśmy się na nią wpuścić, a nawet golizna na oczach milionów widzów. Zanim zasiądziemy przed telewizorami przy okazji tegorocznej edycji, warto odświeżyć pamięć, bo historia tej imprezy jest znacznie ciekawsza, niż można by sądzić.

Eurowizja oficjalnie się rozpoczęła, na razie bez wpadki, ale spokojnie tegoroczna edycja dopiero się rozkręca. Co przyniesie Eurowizja 2026? Tego na razie nie wiemy, ale jedno jest pewne: jeśli historia czegoś nas uczy, to tego, że żaden kraj nie jest odporny na niespodzianki. Techniczne, czysto ludzkie, a tym bardziej… grawitacyjne.

Największe wpadki w historii Eurowizji

Edyta Górniak. Polska zadebiutowała… z naruszeniem regulaminu



Rok 1994. Polska po raz pierwszy wchodzi na eurowizyjną scenę, a jej reprezentantka — Edyta Górniak — od razu wprawia organizatorów w osłupienie. Zachwyca głosem, urzeka charyzmą i… łamie obowiązujący wówczas zakaz śpiewania po angielsku. W półfinale artystka wykonuje fragment piosenki w niedozwolonym języku, co formalnie grozi dyskwalifikacją. Organizatorzy stają przed dylematem: wyrzucić za drzwi kogoś, kto właśnie podbija serca widowni? Ostatecznie decydują się przymknąć oko. Górniak zajmuje drugie miejsce — wynik, który do dziś pozostaje niepobity przez żadnego polskiego reprezentanta. Debiut z przytupem, choć niekoniecznie zgodny z przepisami.



Sandra Kim: trzynastolatka wygrywa



Eurowizja 1986 zapisała się w historii z zupełnie innego powodu. Belgia wystawiła wtedy do konkursu nastolatkę, która swoim głosem rozbiła konkurencję — i zdobyła pierwsze miejsce. Sandra Kim stała się tym samym najmłodszą zwyciężczynią w historii imprezy. Problem? Miała zaledwie 13 lat. Europejska widownia była podzielona, organizatorzy — zakłopotani. Wynik tamtej edycji przyspieszył wprowadzenie formalnego limitu wiekowego: dziś, by stanąć na eurowizyjnej scenie, trzeba mieć ukończone 16 lat.



Organizacyjny chaos i... czterech zwycięzców



Eurowizja 1969 to do dziś wyjątkowy rozdział w historii konkursu. Gdy komisja zsumowała głosy, okazało się, że regulamin nie przewiduje sytuacji remisowej. Efekt? Trofeum powędrowało do czterech krajów jednocześnie: Francji, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Organizatorzy musieli improwizować, a część uczestniczących krajów zapowiedziała bojkot kolejnych edycji w ramach protestu. Eurowizja szybko dopracowała zasady rozstrzygania remisów, ale tamten wieczór pozostaje symbolem organizacyjnego chaosu na miarę epoki.



Azúcar Moreno pokonana przez ciszę



Wyobraźcie sobie, że wychodzicie na scenę przed milionami widzów, otwieracie usta i… nic. Cisza. Dokładnie to spotkało hiszpański duet Azúcar Moreno podczas finału w 1990 roku. Podkład muzyczny się nie uruchomił. Artystki zeszły ze sceny, technicznie zatrzymano transmisję, po czym wróciły i zaśpiewały od początku, ale już w atmosferze skrępowania, którą czuć było przez ekran. Rzadko kiedy żenada techniczna osiąga taką skalę.



Lordi: potwory, które podbiły Europę



Gdy fińska delegacja pojawiła się na scenie w kostiumach żywcem wyjętych z horrorów klasy B, wielu obserwatorów uznało, że to koniec Eurowizji, jaką znamy. Lordi — bo o nich mowa — zagrali ciężkie rockowe granie, wyglądali jak rekwizyty z planu filmowego i… wygrali. Finlandia po raz pierwszy w historii znalazła się na szczycie tabeli, a sam konkurs udowodnił, że nie ma tu jednego słusznego przepisu na sukces. Dziś zwycięstwo Lordi to symbol eurowizyjnej nieprzewidywalności.



Conchita Wurst: brodata kobieta, która zmieniła nie tylko Eurowizję



W 2014 roku Austrię reprezentowała Conchita Wurst, artystka drag, która na scenę wyszła w sukni wieczorowej i z pełną brodą. Wygrała. Dla jednych był to akt odwagi i polityczny sygnał; dla innych — prowokacja. Rządy kilku krajów oficjalnie protestowały. Europejska debata o tożsamości, tolerancji i wolności wyboru nagle przeniosła się do programów informacyjnych. Eurowizja rzadko kiedy tak dosłownie wychodzi poza ramy rozrywki.



Donatan i Cleo, czyli polskie masło, europejska żenada



Polska wróciła na Eurowizję w 2014 roku po długiej nieobecności i zrobiła to z rozmachem, który trudno zapomnieć. Donatan i Cleo wystawili show pełen słowiańskich symboli, folklorystycznych strojów i… sceny z kobietami ubijającymi masło w białych koszulach. Połowa Europy śmiała się głośno, druga połowa reagowała z niepokojem. W Polsce opinie były równie skrajne. Jedno jest pewne: o polskim numerze mówiono wszędzie, a sam występ trafił do klasyki eurowizyjnej żenady.



Dana International i trofeum, które ją powaliło



Nie każda wpadka wynika z zaniedbania organizatorów. Czasem to po prostu... fizyka. Izraelska piosenkarka Dana International — pierwsza transpłciowa zwyciężczyni Eurowizji — po odebraniu nagrody niespodziewanie straciła równowagę i upadła na scenę. Winowajcą okazał się puchar, który był znacznie cięższy, niż mogłaby się spodziewać.



Jamala i gołe pośladki w tle



Belgijski występ Jamali podczas finału w Kijowie w 2017 roku przerwał nieproszony gość. Widz, któremu udało się wtargnąć na scenę i pokazać gołe pośladki przed całą Europą. Ochrona zareagowała z opóźnieniem, artysta zdążył skończyć numer, a nagranie krążyło po internecie przez długie tygodnie. Incydent wywołał poważną rozmowę o zabezpieczeniach eurowizyjnych scen i jeszcze poważniejsze zakłopotanie organizatorów.



Maneskin i fałszywa afera narkotykowa



Po zwycięstwie włoskiego rockowego zespołu Maneskin w 2021 roku w sieci pojawiły się nagrania, które miały sugerować, że wokalista grupy zażywa narkotyki podczas finałowego koncertu. Sprawa błyskawicznie obiegła media w całej Europie. Muzycy przeszli testy, które wyszły negatywne, a organizatorzy oficjalnie zdementowali doniesienia. Historia okazała się fake news'em, ale przez kilka dni skutecznie przykryła sam wynik konkursu.



Blanka i kłopotliwa suknia



Polska reprezentantka na 67. edycji Eurowizji w 2023 roku, Blanka, pojawiła się na ceremonii otwarcia w efektownej limonkowej sukni. Strój robił wrażenie, może nawet nieco za duże, bo zejście po schodach omal skończyło się upadkiem. „Trudno schodzić w tej sukience" — skomentowała artystka z humorem. Publiczność przyjęła sytuację ze zrozumieniem. W katalogu eurowizyjnych potknięć to epizod stosunkowo łagodny, ale i tak zostanie zapamiętany.

