Nie zrobili matury i mają się świetnie. Top polskiego show-biznesu

Dziś w całej Polsce tysiące maturzystów zasiadło do egzaminów. Stres, kartki z wypracowaniami, lęk przed wynikiem. Tymczasem część największych polskich gwiazd mogła tylko wzruszyć ramionami, bo matury nie mają i jakoś dają radę.

Edyta Górniak i Kayah bez matury. Żałują?

Edyta Górniak należy do artystek, które same przyznały, że do matury po prostu nie podeszły. Powód? W czasie gdy jej rówieśnicy zakuwali słówka i wzory, ona była już w Nowym Jorku, gdzie pracowała na Broadwayu. Górniak w wywiadach zwraca uwagę, że egzamin dojrzałości nie jest miarą wartości człowieka.

Agnieszka Chylińska porzuciła szkołę jeszcze przed maturą, poświęcając się muzyce. Jej decyzja okazała się fundamentem jednej z największych karier w polskim rocku. Chylińska do szkolnych czasów przez lata wracała z dużym dystansem, ale żalu do siebie za tamten wybór raczej nie ma.

Gwiazdy bez matury. Egzamin ich „ominął” albo pokonał

Kayah przyznała wprost, że maturę „ominęła”, bo tuż przed wyznaczonym terminem weszła do studia nagraniowego i pochłonęła ją praca nad debiutancką płytą. Próbowała jeszcze uzupełnić wykształcenie w trybie wieczorowym, ale świadectwo dojrzałości ostatecznie nigdy do niej nie trafiło. Płyta tak, matura nie.

Podobnie Kamil Bednarek. Piosenkarz przyznał, że intensywny rytm koncertów i tras sprawił, że egzamin dojrzałości go zwyczajnie ominął. Muzyczna droga okazała się ważniejsza niż szkolna.

Z kolei Szymon Majewski sam wielokrotnie opowiadał w wywiadach, że nie zdał matury z matematyki. Opowiadał o tym z charakterystycznym dla siebie humorem, co tylko ugruntowało jego wizerunek człowieka, który potrafi śmiać się z siebie. Skoro i tak stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu, trudno mówić o życiowej klęsce.

