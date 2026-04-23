Tragiczna śmierć gwiazdy telewizji. Mroczny wątek w śledztwie

Świat telewizji stracił jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci. Darrell Sheets, znany widzom jako „Hazardzista” („The Gambler”), zmarł w wieku 67 lat. Sprawa jego śmierci wciąż jest wyjaśniana przez służby.

Darrell Sheets nie żyje. Tragiczne okoliczności, śledztwo w toku

Do zdarzenia doszło w Lake Havasu City w stanie Arizona. Policja została wezwana do domu Sheetsa około godziny 2 w nocy. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli mężczyznę z raną postrzałową głowy.

Według wstępnych ustaleń był to najprawdopodobniej samobójczy strzał. Zgon został stwierdzony na miejscu, a ciało przekazano do biura koronera hrabstwa Mohave. Śledztwo jednak trwa i na ten moment nie ujawniono dodatkowych szczegółów.

Tajemnicza śmierć gwiazdy telewizji. W tle wątek cyberprzemocy

Krótko po pojawieniu się informacji o śmierci głos zabrał Rene Nezhoda, znany z programu „Wojny magazynowe”. W opublikowanym nagraniu zasugerował, że jego przyjaciel mógł być ofiarą nękania w sieci.

„Darrell dużo publikował o facecie, który go nękał i prześladował w sieci. Mam nadzieję, że [organy ścigania] przyjrzą się temu facetowi i jego zachowanie nie będzie usprawiedliwione” – powiedział.

Policja potwierdziła, że zna te doniesienia. „Jesteśmy świadomi tych oskarżeń o cyberprzemoc i jest to część aktywnego śledztwa” – przekazał w rozmowie z Fox News Digital sierżant Kyle Ridgway.

Ikona „Wojen magazynowych” nie żyje

Darrell Sheets był jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników reality show „Wojny magazynowe” emitowanego przez stację A&E. W programie pojawił się w ponad 160 odcinkach od 2010 roku.

Zasłynął jako główny licytujący opuszczone magazyny, a przydomek „Hazardzista” zyskał dzięki skłonności do podejmowania ryzykownych decyzji zakupowych. Na ekranie często towarzyszył mu jego syn, Brandon Sheets.

W 2019 roku Sheets przeszedł zawał serca, po którym wycofał się z życia telewizyjnego. Przeniósł się do Arizony, gdzie prowadził sklep z antykami Havasu Show Me Your Junk.

Stacja A&E w oświadczeniu przekazała: „Jesteśmy zasmuceni śmiercią ukochanego członka naszej rodziny Storage Wars, Darrella „Hazardzisty” Sheetsa. W tym trudnym czasie nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi”.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z obniżonym nastrojem — nie jesteś sam. Bezpłatne wsparcie znajdziesz m.in. tutaj:

800 70 2222 — całodobowe Centrum Wsparcia

22 484 88 01 — Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

116 123 — Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

