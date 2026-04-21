Gwiazda „X Factora” potrąciła Polkę. Ciężko ranna influencerka w szpitalu

Klaudia Zakrzewska, znana w sieci jako Klaudiaglam, została potrącona przez samochód przed jednym z klubów nocnych w Londynie. Za kierownicą miała siedzieć była finalistka „X Factora”.

Dramat w Londynie. Klaudiaglam potrącona, była gwiazda „X Factora” za kierownicą?

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4.30 nad ranem, informuje „Daily Mail”. Influencerka trafiła do szpitala. W wyniku incydentu ucierpiał również mężczyzna, który w tym czasie próbował odblokować swoją hulajnogę elektryczną.

Klaudiaglam, która ma na Instagramie 265 tys. obserwujących, trafiła do szpitala po tym, jak w niedzielę nad ranem została potrącona w Londynie przed klubem nocnym w dzielnicy Soho. W zdarzeniu ucierpiało również dwóch innych pieszych. Jak informuje „Daily Mail”, celebrytka spędzała sobotni wieczór w klubie Inca w towarzystwie znajomych. Niewykluczone, że tuż przed wypadkiem przed wejściem do lokalu doszło do gwałtownej sprzeczki.

W poniedziałek 20 kwietnia „The Mirror” przekazał, że stan influencerki był bardzo ciężki. W sieci zaczęły krążyć niepotwierdzone doniesienia o jej śmierci.

Poważne zarzuty dla influencerski. Usiłowanie zabójstwa i jazda pod wpływem

Jak ustaliły brytyjskie media, za kierownicą pojazdu miała siedzieć 29-letnia Gabrielle Carrington, znana w internecie jako Rielleuk. Kobieta zdobyła rozpoznawalność w 2013 roku, kiedy wystąpiła w programie „X Factor” jako członkini zespołu Miss Dynamix, docierając aż do finału. Dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 360 tys. użytkowników.

Policja szybko zatrzymała podejrzaną. 29-latka usłyszała zarzuty usiłowania morderstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niebezpiecznej jazdy. Śledczy badają szczegółowe okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło zarówno brytyjską, jak i polską opinią publiczną.

instagramCzytaj też:

