Ten duet rozkręci telewizję! Aktor i stand-uper w światowym hicie „Taskmaster”

Adam Woronowicz w roli bezwzględnego sędziego, Cezary Sikora jako jego lojalny cień i format, który na świecie stał się telewizyjnym fenomenem. Polska wersja „Taskmastera” zmierza do TVN i wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną rozrywkę, która nie zna granic absurdu.

„Taskmaster” w TVN. Kultowy format trafia do Polski

Polska edycja jednego z najgłośniejszych programów rozrywkowych na świecie nabiera kształtów. „Taskmaster” to format, w którym pięciu uczestników – komików, aktorów komediowych i osobowości scenicznych – staje przed serią pozornie banalnych, a w rzeczywistości podstępnych wyzwań.

Brzmi niewinnie? Tylko do momentu, gdy trzeba „zjeść winogrono w najbardziej spektakularny sposób”, „uderzyć owoc jak najdalej przy pomocy wybranego pieczywa” czy „sprawić, by zniknęła jak największa rzecz”. Tu nie ma jednego rozwiązania. Liczy się kreatywność, dystans do siebie i umiejętność improwizacji.

Adam Woronowicz jako Taskmaster. Jakie ma zadania?

W centrum programu stoi Taskmaster – gospodarz, sędzia i jedyny autorytet. W polskiej wersji tę rolę obejmuje Adam Woronowicz. To on ustala zasady, ocenia uczestników i nadaje ton całemu widowisku.

Jego decyzje nie zawsze mają cokolwiek wspólnego z logiką. Częściej wynikają z intuicji, nastroju i osobistego „kodeksu”, który – jak łatwo się domyślić – potrafi zmieniać w trakcie gry. Nawet najbardziej absurdalne sytuacje komentuje z pełną powagą, zamieniając proste zadania w test wyobraźni i odporności psychicznej. To właśnie jego reakcja – śmiech, zdziwienie albo dezaprobata – decyduje o tym, kto wygrywa.

Cezary Sikora Asystentem Taskmastera. Strażnik zasad i subtelny prowokator

U boku Taskmastera stoi Asystent, czyli postać równie istotna, choć pozornie pozostająca w cieniu. W tej roli zobaczymy Cezarego Sikorę. To on tłumaczy zasady, pilnuje ich przestrzegania i towarzyszy uczestnikom podczas wykonywania zadań. Z jednej strony uporządkowany i zdystansowany, z drugiej – potrafi jednym spojrzeniem lub krótkim komentarzem podkręcić komizm sytuacji.

W relacjach z uczestnikami bywa ironiczny i prowokujący, natomiast wobec Taskmastera pozostaje bezwzględnie lojalny – nawet wtedy, gdy decyzje jego przełożonego wydają się kompletnie oderwane od rzeczywistości.

Globalny hit z nagrodami. Wkrótce premiera

Siłą „Taskmastera” jest nie tylko rywalizacja, ale też dynamika między głównymi bohaterami. Taskmaster podejmuje decyzje, często kierując się własnym uznaniem, a Asystent nadaje im strukturę i porządek. To napięcie między nieprzewidywalnym liderem a skrupulatnym wykonawcą jego poleceń napędza rytm programu i generuje dużą część humoru, który – jak pokazują zagraniczne wersje – potrafi być bezlitosny.

„Taskmaster” to format stworzony przez brytyjskiego komika Alexa Horne’a. Program zdobył popularność na całym świecie, trafił do ponad 120 krajów i doczekał się wielu lokalnych wersji. Produkcja była wielokrotnie nagradzana, w tym prestiżową nagrodą BAFTA, i przyciągnęła szeroką międzynarodową publiczność. Polska odsłona powstaje na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery Polska we współpracy z Constantin Entertainment Polska.

Premiera już wkrótce.

Nie do poznania? Dziecięca ikona z czasów PRL-u przeszła ogromną metamorfozęCzytaj też:

Jego głos wychował miliony Polaków. Dziś ma tylko jedno marzenie