Nie do poznania? Dziecięca ikona z czasów PRL-u przeszła ogromną metamorfozę

Była symbolem dziecięcej wolności i nieskrępowanej wyobraźni. Silna, zwariowana, udowadniała, że można spełniać marzenia. Dziś trudno uwierzyć, że od premiery „Pippi Langstrumpf” minęły dziesięciolecia, a jej gwiazda wciąż budzi ogromne emocje.

Po tym, jak zagrała Pippi, została sekretarką. Co stało się z Inger Nilsson?

Inger Nilsson, która wcieliła się w rudowłosą bohaterkę, skończyła 66 lat i przeszła metamorfozę, obok której trudno przejść obojętnie. Aktorka zapisała się w historii telewizji jako tytułowa bohaterka serialu „Pippi Langstrumpf” („Pippi Pończoszanka”) z 1969 roku. Miała wtedy zaledwie dziesięć lat, ale jej interpretacja postaci stworzonej przez Astrid Lindgren okazała się strzałem w dziesiątkę.

Niezależna, silna i pełna fantazji dziewczynka z charakterystycznymi rudymi warkoczami i piegami szybko podbiła serca widzów nie tylko w Szwecji, ale i na całym świecie. Ten wizerunek stał się ikoną popkultury, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych symboli.

Po sukcesie serialu wydawało się, że kariera młodej aktorki nabierze tempa. Stało się jednak inaczej. Po zakończeniu pracy przy „Pippi Pończoszance” Nilsson skupiła się na edukacji i na lata zniknęła z życia publicznego. Po studiach próbowała jeszcze swoich sił w aktorstwie – występowała w teatrze i pojawiła się w produkcjach takich jak „Kajsa Kavat” czy „Zamek Gripsholm”. Szybko jednak wycofała się z branży i podjęła pracę jako sekretarka.

Pasja do sceny ostatecznie okazała się silniejsza. Inger Nilsson wróciła do aktorstwa w 2007 roku, pojawiając się w serialu „Der Kommissar und das Meer”, w którym grała aż do 2021 roku. Na tym jednak nie koniec. W 2025 roku aktorka ponownie stanęła przed kamerą, występując w serialu „Där solen alltid skiner”, udowadniając, że mimo upływu lat nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Tak dziś wygląda Inger Nilsson, Pippi Pończoszanka

Dziś dawna Pippi to elegancka, dojrzała kobieta. Największą zmianę widać w jej wizerunku – rude warkocze to już przeszłość. Aktorka nosi teraz blond włosy o średniej długości, ułożone z delikatną grzywką.

Jedno jednak pozostało niezmienne. To szeroki, promienny uśmiech, który od lat jest jej znakiem rozpoznawczym i przypomina o dziewczynce, która kiedyś zachwyciła miliony widzów na całym świecie.

