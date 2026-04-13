Gitarzysta No Doubt poważnie chory. Miał teraz wrócić na scenę

Szczere wyznanie i trudna diagnoza tuż przed wielkim powrotem na scenę. Gitarzysta No Doubt przerwał milczenie i opowiedział o chorobie, z którą mierzy się od lat.

Muzyk No Doubt mówi wprost o diagnozie

Tom Dumont ujawnił, że zdiagnozowano u niego wczesną postać choroba Parkinsona. Informację przekazał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, niecały miesiąc przed planowanymi koncertami zespołu w Las Vegas.

58-letni muzyk rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań dla fanów i wspomnień związanych z przygotowaniami do reaktywacyjnych występów.

„Ostatnie kilka miesięcy przygotowań do koncertów No Doubt Sphere było świetną zabawą” – powiedział. „Przeglądanie starych nagrań, oglądanie starych fotografii, uczenie się na nowo starych piosenek, próby i tworzenie wszystkich materiałów wideo do Sphere. To sprawiło, że pomyślałem o tym, jak bardzo jestem wdzięczny za życie, jakie dane mi było prowadzić jako muzyk przez te wszystkie lata”.

Chce mówić głośno o chorobie. „To była walka każdego dnia”

Dopiero później artysta zdecydował się na osobiste wyznanie. Jak przyznał, pierwsze objawy pojawiły się u niego już wiele lat temu. Po konsultacjach lekarskich i badaniach usłyszał diagnozę. „To była walka. Walka każdego dnia” – wyznał Dumont. „Dobra wiadomość jest taka, że nadal mogę grać muzykę, nadal mogę grać na gitarze. Radzę sobie naprawdę dobrze”.

Mimo choroby muzyk nie zamierza rezygnować z występów. Dumont potwierdził, że pojawi się na scenie razem z Gwen Stefani i pozostałymi członkami No Doubt podczas serii koncertów w klubie Sphere w Las Vegas, zaplanowanych od 6 maja do 13 czerwca. „Jestem naprawdę podekscytowany występami, nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich” – podkreślił na zakończenie nagrania.

Artysta zaznaczył, że inspirują go osoby, które otwarcie dzielą się swoimi problemami zdrowotnymi. „Myślę, że to pomaga zniwelować część stygmatyzacji i oczywiście podnosi świadomość, a świadomość jest niezwykle ważna dla profilaktyki i badań”.

Zapowiedział też, że wkrótce opublikuje kolejne nagranie, w którym szerzej opowie o swoich objawach i codziennych zmaganiach. Pod nagraniem szybko pojawiły się setki komentarzy. Wsparcia nie kryli również członkowie zespołu. Perkusista Adrian Young napisał: „Mój przyjacielu, kolego z zespołu i bohaterze… Kocham cię, bracie”. Z kolei basista Tony Kanal dodał: „Kocham cię ponad wszelkie słowa, przyjacielu. Nie mogę się doczekać, aż znów stanę z tobą na scenie”.

