Dramat Dawida Kwiatkowskiego. W ostatniej chwili odwołał koncert

Nagła decyzja i ogromne emocje. Na dwa dni przed planowanym występem Dawid Kwiatkowski przekazał fanom wiadomość, której nikt się nie spodziewał.

Koncert w Toruniu odwołany w ostatniej chwili

Dawid Kwiatkowski należy do grona najpopularniejszych polskich artystów, a jego koncerty regularnie przyciągają tłumy. Nic więc dziwnego, że występ zaplanowany na najbliższy piątek w Toruniu budził ogromne zainteresowanie.

Na dwa dni przed wydarzeniem wszystko się jednak zmieniło. W środę po południu w sieci pojawił się komunikat, w którym sam artysta poinformował o odwołaniu koncertu.

Dramatyczne wieści z domu Dawida Kwiatkowskiego

Powodem decyzji jest osobista tragedia, która rozegrała się w domu piosenkarza. Jak przekazał, odszedł jego ukochany pupil, a strata całkowicie go zdruzgotała.

„Nie umiem, nie chce i nie wiem nic. Nie wiem nic od wczoraj, oprócz jednego” — napisał w poruszającym wpisie. „Byłeś najlepszym CZŁOWIEKIEM, jakiego znałem” — dodał. Artysta podzielił się także wyjątkowo osobistym wspomnieniem, pokazując, jak ważną rolę w jego życiu odgrywał czworonóg.

„Nie znam dorosłego życia bez ciebie i [...] przyjdzie mi teraz je poznać. Zacząłeś odchodzić, gdy nagrywaliśmy gitary do piosenki na album. Dominik, producent, jeszcze trochę narzekał, że słychać, jak bawisz się zabawką, że wchodzi to w mikrofon. A za chwilę na mnie spojrzałeś. A ja zrozumiałem wszystko. Obiecuję ci, że wyciągnę to najgłośniej, jak się da, że będziesz na tym albumie. Tak jak ty wyciągnąłeś mnie z niejednego bagna, w jakie wchodziłem w życiu, ja wyciągnę ten jeden z ostatnich dźwięków, jakie wydałeś” — napisał wzruszająco.

„Nigdy nie bolało mnie nic tak mocno”

W dalszej części wpisu Dawid Kwiatkowski wyjaśnił, dlaczego nie jest w stanie pojawić się na scenie w najbliższych dniach. „Nigdy nie bolało mnie nic tak mocno, więc proszę, wybaczcie, ale muszę odwołać piątkowy koncert w Toruniu” — przekazał.

Decyzja artysty spotkała się ze zrozumieniem fanów, którzy w mediach społecznościowych okazują mu wyjątkowe wsparcie w tym trudnym czasie. „Żadne słowa nic nie pomogą. Przytulam”, „Jesteśmy z Tobą Dawid, pamiętaj o tym. Wszyscy kochaliśmy Weediego tak samo mocno, jak Ty. Był naprawdę niesamowity. Trzymaj się Dawidku i dużo siły dla Ciebie. Ściskam Cię najmocniej” – czytamy w komentarzach.

