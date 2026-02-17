Iskrzy między diwami. Górniak odpowiada Steczkowskiej

Wymiana zdań między wokalistkami znów rozgrzała fanów. Po głośnej wypowiedzi Justyny Steczkowskiej głos zabrała Edyta Górniak. Jej reakcja była krótka, ale stanowcza.

Steczkowska o relacji z Górniak. „Edi jest bardzo specyficzna”

W rozmowie w podcaście Żurnalisty Justyna Steczkowska wróciła do tematu swojej relacji z Edytą Górniak. Wokalistka podkreślała, że medialne doniesienia o konflikcie i rywalizacji są przesadzone, a jej osobisty stosunek do koleżanki po fachu jest znacznie bardziej złożony niż sugerują to tabloidy.

Justyna Steczkowska w trakcie wywiadu, w którym pojawiły się także wątki z jej dzieciństwa oraz historia ojca, odniosła się również do głośnych wypowiedzi Edyta Górniak i medialnego zamieszania wokół jej słów o Eurowizji. Nie uniknęła pytania o wzajemne relacje.

— „No tak, ale wiesz, jaka jest Edi? Edi jest bardzo specyficzna, a ja ją kocham na swój sposób. Wiem, że media robią zawsze jakąś zadymę, że my się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę. Każdy ma jakąś swoją drogę rozwoju. Edi się czasem gniewa o rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego do siebie” — mówiła.

Artystka zaznaczyła też, że jej spojrzenie na Górniak jest inne niż obraz utrwalony przez przekazy medialne. — „Teraz mówię wam absolutnie szczerze — to jest piękna dziewczyna, która ma talent do śpiewania. A to, że jest specyficzna? No i co z tego? Każdy z nas jest jakiś. I jest też artystką. Trzeba brać pod uwagę to, że… No nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo ja naprawdę kocham innych artystów. Wiem, jakie mają trudności w swoim życiu. Więc ja nie czuję tego, co jest opisywane” — podkreśliła.

Reakcja Edyty Górniak. „Nie jestem podatna na manipulacje”

Na te słowa zareagowała Edyta Górniak. Wokalistka opublikowała komentarz w mediach społecznościowych, odnosząc się bezpośrednio do określenia, którego użyła Steczkowska.

„Myślę, że Justynka, mówiąc o mnie »specyficzna« mogła mieć na myśli, że nie jestem podatna na manipulacje i kłamstwa. Przyjmuję to jako komplement” — napisała na InstaStories.

