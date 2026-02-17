Książkowy bestseller w serialowej formie. Były wampiry, czas na czarownice

„Czarownice Mayfair” to serial osadzony w świecie stworzonym przez Anne Rice, autorkę kultowych „Kronik wampirów”. Produkcja łączy elementy thrillera, dramatu obyczajowego i horroru, opowiadając o sile dziedzictwa, przeznaczeniu i cenie, jaką trzeba zapłacić za odkrycie własnej tożsamości.

Był „Wywiad z wampirem” czas na „Czarownice Mayfair”. O czym opowie serial?

Główną bohaterką „Czarownic Mayfair” jest Rowan Fielding (w tej roli Alexandra Daddario) młoda, utalentowana neurochirurżka, która niespodziewanie odkrywa, że jest spadkobierczynią potężnego rodu czarownic. Kobieta stopniowo poznaje historię swojej rodziny, pełną niewyjaśnionych zjawisk i mrocznych sekretów. Wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic, Rowan zaczyna rozumieć, że odziedziczyła nie tylko niezwykłe zdolności, ale i brzemię, które może zaważyć na jej życiu. W centrum opowieści znajduje się także enigmatyczna istota od pokoleń związana z rodem Mayfair, która wpływa na losy kolejnych kobiet w rodzinie i może okazać się zarówno sprzymierzeńcem, jak i zagrożeniem.

Serial zadaje pytania o wolną wolę, przeznaczenie i granice władzy, jaką daje magia. Czy Rowan wykorzysta nowo odkryte zdolności do czynienia dobra? Gdzie leży granica moralności, kiedy odkrywamy sekrety zakopane przez poprzednie pokolenia? „Czarownice Mayfair” wciąga widzów w pełen napięcia świat czarownic, jak i zwyczajnych, ludzkich dylematów.

Pierwszy sezon serii „Czarownice Mayfair” będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ od 17 lutego.

„Wywiad z wampirem” – serial

Przypomnijmy, na Canal+ oglądać możecie także serial „Wywiad z wampirem”, który doczekał się już dwóch sezonów. Produkcja śledzi epicką historię Louisa de Pointe du Laca (Jacob Anderson), pełną miłości, krwi i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieśmiertelność. Wampir opowiada o swojej niecodziennej egzystencji dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Zmagając się z ograniczeniami życia czarnoskórego mężczyzny w Nowym Orleanie na początku XX wieku, Louis nie może oprzeć się kuszącej propozycji Lestata de Lioncourta (Sam Reid) – przemiany w wampira i zostania jego towarzyszem. Uzależniające moce Louisa mają okrutną cenę, a pojawienie się nowej podopiecznej Lestata – młodej Claudii (Bailey Bass) – sprawia, że obaj wkraczają na wieloletnią ścieżkę zemsty i odkupienia.

