Baron ogłasza: „Zakochałem się”. Pokazał zdjęcia

Alek Baron opublikował w sieci zdjęcia z nieoczekiwanym wyznaniem miłości i to zaledwie Dzień po walentynkach i jeszcze zanim ucichła burza wokół głośnego rozstania muzyka z Sandrą Kubicką.

Trudny czas w życiu prywatnym muzyka

Ostatnie miesiące były dla artysty wyjątkowo wymagające prywatnie. Jego związek z Sandra Kubicka, z którą doczekał się syna Leonarda, przechodził poważny kryzys. Media informowały o kolejnych krokach prowadzących do rozwodu, a sprawa była szeroko komentowana w show-biznesie.

Para jeszcze niedawno uchodziła za jedną z najgłośniejszych w polskim świecie gwiazd. Informacje o rozstaniu i formalnościach z nim związanych przyciągały uwagę fanów, którzy śledzili każdy nowy sygnał z ich stron.

Zaskakujące wyznanie Barona. „Zakochałem się”

Teraz muzyk Afromental zaskoczył swoich obserwatorów w sieci szczerym wyznaniem. „Czy zakochałem się? No zakochałem się no” – napisał na swoim profilu.

Nieco zamieszania może wprowadzić fakt, że te czułe słowa zamieścił w relacji, na którą składa się seria kadrów z jego wizyty w hodowli psów. Na fotografiach widać, jak Alek przytula dorosłego czworonoga i bawi się ze szczeniakami. Do jednego ze zdjęć dodał nawet żartobliwy komentarz: „Tak mnie pochowajcie”.

Wpis pojawił się zaledwie dzień po walentynkach, dlatego wielu obserwatorów odczytało słowa gitarzysty jako osobiste wyznanie. Kontekst fotografii nie pozostawia jednak większych wątpliwości. Alek Baron zakochał się i to pewnie od pierwszego wejrzenia, w tych cudownych zwierzakach.

Zamieszanie wokół Barona i Sandry Kubickiej

Wydawało się, że po miesiącach napięć Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron odbudowują wspólne życie. Zdjęcia, wspólne wyjścia, deklaracje wsparcia w trudnych chwilach. Tymczasem na początku grudnia 2025 roku gruchnęła wiadomość: znowu się rozwodzą. Kubicka i Baron powiedzieli sobie „tak” w kwietniu 2024 roku, a już w maju świętowali narodziny syna. Przez chwilę wszystko wyglądało jak z idealnego obrazu rodzinnego. W marcu 2025 roku zaledwie miesiąc przed pierwszą rocznicą ślubu modelka ujawniła jednak, że już pod koniec 2024 roku zdecydowała się na rozwód i wniosła pozew. Pozew miał jednak zostać wycofany. Listopad przyniósł kolejny, przełomowy zwrot. Do sądu znów wpłynął pozew rozwodowy w sprawie małżeństwa celebrytów.

Czytaj też:

Była największą gwiazdą TVP. Tak wyglądało jej życie poza kameramiCzytaj też:

Wszyscy Polacy go oglądali. Serial, który pobił rekordy i zmienił telewizję