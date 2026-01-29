Szokujące zeznania w procesie o gwałt. W tle apartament Zaca Efrona

Jeszcze niedawno jego nazwisko uchodziło za synonim hollywoodzkiej nieskazitelności. Teraz pojawia się w aktach jednej z najgłośniejszych spraw sądowych ostatnich lat. Proces braci Alexander, oskarżonych o gwałty i handel ludźmi, rzucił cień także na Zaca Efrona. Wszystko przez wydarzenie, do którego miało dojść w jego nowojorskim apartamencie.

Proces braci Alexander i powiązania z show-biznesem

Na Manhattanie ruszył proces braci Alexander z Florydy. Tal Alexander, znany w branży nieruchomości, oraz jego młodsi bliźniacy Oren i Alon odpowiadają przed sądem za zarzuty gwałtów, napaści seksualnych i handlu ludźmi w celach seksualnych. Smrodu całej sprawie dodaje twierdzenie śledczych, iż mężczyźni wykorzystywali swoje kontakty ze światem celebrytów, by wzbudzać zaufanie kobiet i przyciągać je na prywatne imprezy.

Śledczy wskazują, że ofiary poznawano w barach, klubach nocnych oraz przez aplikacje randkowe, a następnie podawano im alkohol i środki odurzające. Jednym z miejsc, w których miało dojść do przestępstw, była rezydencja należąca do Zaca Efrona, amerykańskiego aktora i piosenkarza, który sławę zdobył dzięki roli Troya Boltona w filmach z serii „High School Musical".

Zeznania kobiety. Apartament Efrona w centrum uwagi

Podczas pierwszej rozprawy w sądzie na Manhattanie zeznania złożyła kobieta występująca pod pseudonimem Katie Moore. Wróciła ona do traumatycznych wydarzeń z 2012 roku, które jak twierdzi rozpoczęły się podczas imprezy w nowojorskim apartamencie Zaca Efrona.

Moore zeznała, że bracia Alexander podali jej alkohol oraz środek odurzający, który określiła jako ecstasy. Według jej relacji, odzyskała przytomność kilka godzin później w innym mieszkaniu, gdzie znajdował się nagi Alon Alexander. Gdy próbowała się podnieść, miała zostać brutalnie powstrzymana. „Nie chcę z tobą uprawiać seksu” — powtórzyła swoje słowa, dodając, że mężczyzna miał odpowiedzieć: „Już to zrobiłaś”.

Świadek podkreśliła, że jej kontakt z Efronem był minimalny. Podczas składania zeznań nie formułowała wobec aktora żadnych zarzutów ani roszczeń. Jak zaznaczyła, nie brał on udziału w wydarzeniach, do których doszło po imprezie.

Czy Zac Efron usłyszał zarzuty?

Mimo to fakt, że apartament gwiazdora został wskazany jako jedno z miejsc związanych ze sprawą, wywołał medialną burzę. Do tej pory Efron był postrzegany jako aktor wolny od kontrowersji, a jego nazwisko nie pojawiało się w kontekście poważnych afer.

Zac Efron nie jest oskarżony w toczącym się procesie. Nie ma również informacji o jakimkolwiek formalnym związku aktora z zarzutami wobec braci Alexander. Cała trójka oskarżonych usłyszała łącznie 11 zarzutów, do których się nie przyznali. Proces trwa, a obrońcy mężczyzn nie komentują szczegółowo przedstawionych oskarżeń.

